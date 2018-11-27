中消协：把维护消费者权益放在市场监管核心位置

人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 宣传与实物不符、最低消费、订金不退，甚至个人隐私信息无故被泄露，被贩卖……生活中的你是否因“霸王条款”、“虚假广告信息”吃过“哑巴亏”呢？

2018年“双十一”销量再攀新高，但各类消费维权事件屡见不鲜。近日，中国电子商务研究中心发布了2018年“双十一”网购消费投诉与体验报告。数据显示，今年“双十一”网购用户有效投诉量同比增加27.81%。

业内人士表示，造成如此高的投诉量是与经营者对新修订的《消费者权益保护法》（以下简称“新消法”）意识薄弱，消费者缺乏“消法”知识，容易陷入消费纠纷密不可分。

据了解，“新消法”早在2014年3月15日已实施，内容涉及面广，对个人信息保护、网络购物、公益诉讼、惩罚性赔偿等有关消费者权益保护方面的热点问题作了明确规定。但实际生活中，发现知道上述条款的人并不多，擅于利用法律武器保护自身合法权益的消费者，更是寥寥无几。

为了让消费者掌握更多消费知识，了解消费者权益，构建更好的消费环境。11月26日，由国家市场监督管理总局网络交易监督管理司指导，中国电子商会主办的“2018-2019华夏银行杯全民普及《消费者权益保护法》答题赢大奖”活动在北京正式启动。

国家市场监督管理总局网络交易监督管理司副司长白京华在启动仪式上表示，落实“新消法”，是全面推进依法治国战略部署的具体实践。通过活动，力求普及消费维权知识，强化经营者守法经营意识，提高消费者自我保护能力，提升消费维权人员的法律素质和履职能力，凝聚消费维权合力，搭建维权共治新格局。

中国消费者协会秘书长朱剑桥表示，希望通过这次竞赛活动，引导消费者树立品质消费理念，增强风险防范意识，依法维护自身权益；强化全体经营者责任担当。“下一步将采取更加务实有效的措施，把维护消费者权益放在市场监管的核心位置，为消费品质提升、服务高质量发展营造安全放心的消费环境。”

中国电子商会会长王宁表示，接下来将发挥行业协会优势，通过组织开展一系列的宣传、咨询等服务活动，督促商家和平台提高守法意识、规范经营，促进电子商务市场规范、有序、健康发展。

据介绍，本次活动结合消费者在购物中遇到的常见问题，通过案例分析，以互动答题赢大奖的方式，让普法教育与消费者日常生活紧密联系，使内容更贴近大众生活，采用线上预赛与线下决赛方式，力求让“新消法”更加融入日常、深入人心。

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