原标题：央行：拒收现金将记入信用不良记录 机构调查显示超三成50后遭遇过拒收现金

近日，央行营业管理部发布公告称，自央行7月在全国范围内启动拒收人民币现金整治以来，央行营业管理部已处理了30起不同类型的拒收现金行为，约谈了2家知名企业，处罚信息还将记入被处罚人的信用不良记录。

而有机构发布的调查数据显示，11.36%的人群曾经有过被拒收现金的经历，按照不同年龄来看，有超过三成的50后遭遇过拒收，是所有年龄段中占比最高的。

融360最新发布的线下消费支付方式调查还显示，在消费者被拒收现金时，因商家没有零钱找不开的情况高达51.85%，其次就是对方明确表示只支持电子支付，占比43.21%。紧随其后的则是因纸币残旧、有缺角被拒收，这种情况也有三成之多。

央行营业管理部在公告中特别强调，有的商户对第四套人民币停止流通政策有误解，误以为1角、5角纸币也已经停止流通而不收取。实际上，1角、5角纸币仍可流通，银行仍在正常收付，单位和个人不得拒收。另外，在群众反映的情况中，还有一些经查证不属于拒收现金行为，如有的商户是因为临时缺少现金找零而未能达成交易。对于这种情况，希望交易双方能够互相体谅，协商解决。广大商户可随时到银行兑换零钱。

央行营业管理部指出，人民币是我国的法定货币，除央行规定的确实不具备收取现金条件而可以使用非现金支付工具的情形之外，拒收人民币现金是违法行为。

90后仅一成出门会带现金

当前，以支付宝、微信为代表的移动支付方式正在一扫天下，高达89.06%的人群在线下消费时主要使用微信、支付宝，有超九成认为这种支付方式方便快捷不用找零。其次，还有48.19%表示经常有优惠活动，能省钱也是他们选择手机支付的一个重要原因。调查显示，如今仅有18.23%的人出门一定会带现金，而经常不带的超过三成。在90后中，仅11.11%出门一定会带现金，远远低于50后近六成的比例。

那么，不久的将来，现金真的会消失么？

业内相关专家认为，移动支付必然在很大程度上替代现金支付，但现金支付未必会消亡，现金支付与非现金支付工具共存共生的局面将长期存在。

(责编：朱江、仝宗莉)