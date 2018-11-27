统计局：前10月我国规模以上工业企业利润增长13.6%

人民网北京11月27日电 （朱江）据统计局网站消息，1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55211.8亿元，同比增长13.6%，增速比1-9月份放缓1.1个百分点。

1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额16724亿元，同比增长20.6%；集体企业实现利润总额167.7亿元，增长4.5%；股份制企业实现利润总额38978.4亿元，增长17.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额13802亿元，增长5.6%；私营企业实现利润总额14131.6亿元，增长9.3%。

1-10月份，采矿业实现利润总额4793.8亿元，同比增长47.1%；制造业实现利润总额46830.9亿元，增长11.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3587.1亿元，增长6.2%。

1-10月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长10.7%，石油和天然气开采业增长3.7倍，农副食品加工业增长1.9%，纺织业增长3.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长25.2%，化学原料和化学制品制造业增长22.1%，非金属矿物制品业增长45.9%，黑色金属冶炼和压延加工业增长63.7%，通用设备制造业增长8.8%，专用设备制造业增长21.1%，电气机械和器材制造业增长2.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长2.8%，电力、热力生产和供应业增长6.1%，有色金属冶炼和压延加工业下降20.1%，汽车制造业下降5.4%。

1-10月份，规模以上工业企业实现主营业务收入85.7万亿元，同比增长9.3%；发生主营业务成本72.2万亿元，增长9%；主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.24个百分点。

10月末，规模以上工业企业资产总计112.3万亿元，同比增长6.7%；负债合计63.7万亿元，增长5.9%；所有者权益合计48.6万亿元，增长7.8%；资产负债率为56.7%，同比降低0.5个百分点。

10月末，规模以上工业企业应收账款14.6万亿元，同比增长10.9%；产成品存货43762.2亿元，增长9.5%。

1-10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，同比减少0.25元；每百元主营业务收入中的费用为8.32元，同比持平；每百元资产实现的主营业务收入为94.3元，同比增加1.9元；人均主营业务收入为129.4万元，同比增加15.1万元；产成品存货周转天数为17.1天，同比持平；应收账款平均回收期为47.6天，同比增加0.4天。

10月份，规模以上工业企业实现利润总额5480.2亿元，同比增长3.6%，增速比9月份放缓0.5个百分点。

(责编：朱江、仝宗莉)