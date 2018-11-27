统计局：前10月工业新增利润主要源于钢铁石油等

人民网北京11月27日电 （朱江）据统计局网站消息，国家统计局今日发布的工业企业财务数据显示，2018年1-10月份，全国规模以上工业企业利润总额增长13.6%，增速比1-9月份减缓1.1个百分点，总体保持较快增长。其中，10月份利润增长3.6%，增速比9月份减缓0.5个百分点。
一、新增利润主要来源于钢铁、建材、石油、化工行业
1-10月份，钢铁行业利润增长63.7%，石油开采行业增长3.7倍，石油加工行业增长25.2%，建材行业增长45.9%，化工行业增长22.1%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为75.7%。
二、利润率提高
1-10月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.24个百分点。从工业三大门类看，采矿业利润率为13.12%，提高3.47个百分点；制造业利润率为6.14%，提高0.12个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润率为6.18%，下降0.23个百分点。
三、企业成本降低
1-10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用合计为92.59元，同比降低0.25元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.27元，降低0.25元。
四、资产负债率下降
10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为59%，降低1.6个百分点。
从10月份当月情况看，主要受工业品出厂价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响，工业利润增速比9月份有所减缓。
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