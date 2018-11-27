未公布项目资金使用情况 民政部对2家公益基金会行政处罚

人民网北京11月27日电 （朱江）据民政部网站消息，近日，民政部依法对永恒慈善基金会、增爱公益基金会分别作出警告的行政处罚。
经查，永恒慈善基金会2016年度存在公益事业支出比例为7.97%，未公布内部管理制度、项目资金使用情况、关联方关系及关联交易情况,以及2015年度工作报告全文、摘要的行为，违反了《基金会管理条例》第二十九条、第三十八条，《基金会信息公布办法》第四条、第五条、第七条，以及《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》第三部分第（六）项、第（七）项的规定。增爱公益基金会2016年度存在公益事业支出比例为1.96%，未公布关联方关系及关联交易情况的行为，违反了《基金会管理条例》第二十九条和《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》第三部分第（六）项的规定。民政部对上述两家基金会分别作出警告的行政处罚，同时依据《社会组织信用信息管理办法》的规定，自行政处罚决定生效之日起，民政部将其列入社会组织活动异常名录。
民政部表示，按照法律法规和章程规定开展业务活动，是基金会应当遵守的基本规则。公益事业支出比例是衡量基金会参与公益事业程度的重要标志，规定基金会每年公益支出的比例要求，是为了促进基金会更好地开展符合宗旨的公益事业。
民政部强调，信息公开是基金会向登记管理机关报告和向社会公众公示其相关信息，接受各方监督的前提，也是提高基金会透明度和公信力的重要途径。基金会违反这两方面的规定，都要依法承担相应的法律责任。
近年来，民政部不断加大社会组织执法力度，依法查处基金会各类违法违规行为，督促基金会切实履行法定义务。各基金会应当严格按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》等法律法规和政策文件的要求，依法依规开展活动，确保基金会健康有序发展。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】