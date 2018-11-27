70周年纪念钞50元纪念钞本周五可预约

人民币发行70周年纪念钞将于11月30日开始预约，纪念钞的面额为50元，发行量1.2亿张。其中，北京地区分配到的数量是680万张，预约发行工作由中国建设银行承担。北京市民可于11月30日至12月3日同时办理两批次70周年钞预约。按照规定，70周年钞每人预约、兑换限额为20张，70周年钞第一批次于2018年12月28日至2019年1月4日办理预约兑换，公众预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。
在建行北京建国支行，工作人员表示网点不支持现场预约，建议在手机客户端线上操作。在建行APP界面首页，点击“纪念币/钞兑换”选项，即可进行预约兑换，不过系统尚未开放，预约页面没有显示，工作人员提示，到11月30日零时用户就可以第一时间进行预约。
根据央行公告，11月29日前，中国人民银行分支机构将向社会公告当地70周年钞的分配数量，届时建行也将在官方网站公布70周年钞预约兑换网点和每个网点的可预约数量。此外，近期发行的人民币发行70周年金质纪念币和银质纪念币由中国金币总公司总经销，公众可在中国金币网查阅销售网点信息。（记者 潘福达）
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