8万余名失信被执行人受惩戒

本报哈尔滨11月26日电 （记者方圆）黑龙江省高级人民法院近日召开新闻发布会，通报了全省“雷霆扫赖”打击拒执专项行动暨失信联合惩戒工作情况，并发布10起拒执犯罪典型案例。据介绍，黑龙江省高院与31家单位建立联合惩戒机制并取得了重大进展，8.03万名失信被执行人因受到惩戒而主动履行法律义务。
今年7月15日至10月30日，黑龙江省部署开展了“雷霆扫赖”专项行动，依法严厉惩治拒不执行判决、裁定，妨害公务，非法处置查封、扣押、冻结财产等违法犯罪行为。全省法院将1683名被执行人、担保人、协助执行义务人的犯罪线索移送各级公安机关，公安机关立案侦查222件，检察机关提起公诉48件，21名申请执行人向法院提起自诉。全省各级法院对61人作出了有罪判决。迫于刑事制裁的强大震慑力，有213名被执行人主动履行法律义务，履行总金额5152万元。
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