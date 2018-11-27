1-10月钢铁行业产品价格总体平稳 经济效益持续好转

人民网北京11月27日电 发改委网站公布了钢铁行业1-10月经济运行情况。数据显示，产品价格总体平稳，经济效益持续好转。

行业生产略有增长。根据国家统计局数据，10月份全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6774万吨、8255万吨和9802万吨，分别同比增长7.3%、9.1%和11.5%。1-10月，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为64506万吨、78246万吨和91844万吨，分别同比增长1.7%、6.4%和7.8%。

产品价格总体平稳。根据中国钢铁工业协会数据，10月末CSPI中国钢材价格指数为121.72点，环比上升0.08点，升幅为0.07%；同比上升576点，升幅为4.97%；与年初相比下降0.08点，降幅为0.07%。

经济效益持续好转。1-9月，中国钢铁工业协会会员企业实现工业总产值2.58万亿元，同比增长16.47%；实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；累计盈利2299.63亿元，同比大幅增长86.01%；亏损企业亏损额为27.82亿元，同比下降25.52%。

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