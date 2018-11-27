原标题：北京保障房开工5万套任务提前完成 入住前购房人可"挑毛病"

原标题：保障房开工5万套任务提前完成

地处东四环百子湾这样的位置，由建筑大师马岩松操刀设计，形如“漂浮的城市公园”……这些亮点让百子湾公租房小区还没建成就备受期待。本月初，百子湾项目的3600多套公租房正式启动配租，瞬间引来大批申请人登记。

供应量增加、品质提升，百子湾公租房成为北京保障房建设的一个缩影。记者日前从市住建委获悉，截至10月底，全市保障房新开工50041套，启动公租房分配2.1万套（户），全市棚户区改造2.61万户，提前两个月完成今年保障房建设分配和棚户区改造实事任务。

审批过程提速：

保障房建设有了绿色通道

在《北京城市总体规划（2016年—2035年）》中，明确了未来5年北京要新供应各类住房150万套以上。其中，政策性住房总量就达100万套以上。细分来看，这些“政策性住房”中包含了约30万套保障房、25万套共有产权房和50万套租赁房（主要通过集体土地建设）。

“供应量如此大，开工建设也时间紧、任务重，按照以往的审批流程难以完成建设任务，必须深化审批手续改革，加快推进建设供应。”市住建委相关负责人直言。

为此，市住建委等部门近日进一步完善优化包括保障房在内的政策性住房建设审批政策措施，建立了审批绿色通道，发改、规划国土、住房等部门按照行业管理分阶段综合协调、并联办理、实时流转、信息共享，实现各行政审批无缝衔接、便捷高效。

此外，本市保障房项目已全部纳入“一会三函”投资审批改革试点，项目开工前手续办理减少到立项、规划设计、施工登记三个主要环节，大大缩短了办理时限。今年，本市又出台了优化营商环境系列配套政策，属于社会投资的保障房项目可以按照优化营商环境政策，纳入全市“多规合一”平台进行建设工程设计方案多部门综合研究。

这样一来，本市保障房建设速度不断加快。来自市住建委的数据显示，截至10月底，全市保障房新开工50041套，完成市政府确定的全年建设5万套实事任务的100%；全市棚户区改造2.61万户，完成市政府2.36万户实事任务的111%，其中远郊区改造0.96万户、完成全年任务的117%。

加快租赁供应：

6个集体土地租赁房项目开工

租赁是今年住房市场的热门话题。如何通过公租房、集体土地租赁房来稳定上班族焦虑的心？

“再也没遇到刚住几个月房东就来收房、赶人，也没有发生合同没到期就要涨租的问题。”

徐女士住进常营汇鸿家园项目一年多，这是公租房给她最强烈的感受。她租下来的40多平方米的户型月租金不到2000元，一次性租下来3年，便宜又稳定。

为此，本市进一步加快公租房配租。截至10月，已启动公租房分配2.1万套（户），完成全年分配公租房1.5万套（户）实事任务的140%。

针对不同区域，公租房的配租也有不同的举措。这位负责人介绍，在“三城一区”及产业园区周边以满足就业人口需求为主，在核心区实现与疏解、拆违和直管公房腾退相结合，实现一房多用。同时，结合城市战略功能定位，加强公租房精准分配，面向城市运行和服务保障人员、高校青年教师等进行了专项配租。

此外，截至10月底，今年通过园区人才配租、社会单位集体租赁和“新北京人”专项配租等各种渠道，为非京籍家庭配租公租房2100套,已累计配租1.5万套。

除此之外，集体土地租赁房也将成为解决租房难题的“大招”。去年，本市共确定了39个集体土地租赁住房项目，建设用地面积203.9公顷。目前，已有丰台区成寿寺、石景山区古城、八宝山、五里坨、海淀东升乡、通州大稿村6个集体土地租赁住房项目实现开工，可提供房源约4500套，另有昌平区海鶄落和顺义区杨镇两个项目已基本建成，可提供房源2600套，其它项目也正在加紧推进中，将尽快形成房源有效供应。

建设品质提升：

入住前开放购房人“挑毛病”

“这种户型采光条件不太好，建议你们再拿回去改改！”本市一处共有产权房项目设计师介绍完项目方案，台下的专家已经在方案上勾勾画画了好几处。数小时讨论后，专家们要求：这个项目的方案要“退回”重改。

这是本市每个保障房项目在设计环节都要经历的专业审查关。与此同时，项目的试错样板间、工艺样板间、成品样板间都是“硬杠杠”建设，“成品样板间”经专家审查后向社会开放，公开展示装修菜单内容，还要保留至交房后六个月。通过“所见即所得”的方式，也更方便购房人直观了解装修内容，监督装修的实际执行情况。

此外，本市还要求在正式交房一个月前由开发建设单位组织现场开放日，邀请购房人分户检查建筑装修质量，让购房人充分挑毛病，开发建设单位及时整改后方可正式交房。

此外，针对今年下半年媒体报道的公租房出现的一些违规转租行为，本市再度加大对公租房的后期监管力度。除了人防手段外，公租房后期管理也正推进“技防”手段应用，加强动态监管。目前，全市已安装人脸识别公租房项目共计55个，其中11个项目已投入使用。

(责编：赵爽、仝宗莉)