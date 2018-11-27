市监总局抽检出23批次不合格食品 天猫等平台在售

人民网北京11月27日电 （朱江）据市场监督管理总局网站消息，近期，国家市场监督管理总局组织抽检炒货食品及坚果制品、水果制品、罐头、糖果制品、保健食品、粮食加工品、方便食品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品和食用农产品等10类食品1281批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中抽样检验项目合格样品1258批次、不合格样品23批次。

具体情况通告如下：

一、天猫颖刚食品专营店(经营者为云南省昆明颖刚商贸有限公司)在天猫(网站)销售的标称云南保山同心食品有限公司生产的同心绿蚕豆(麻辣味)，酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

二、天猫可一食品专营店(经营者为重庆可一食品销售有限公司)在天猫(网站)销售的标称重庆渝兄食品有限公司委托重庆市巴郡食品厂生产的重庆怪味花生(怪味)，黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

三、天猫馋丫头好吃铺食品专营店(经营者为安徽省安庆馋丫头好吃铺电子商务有限公司)在天猫(网站)销售的标称安徽省安庆市何记老奶奶花生米瓜子有限责任公司生产的何记老奶奶花生米，黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

四、天猫俏香阁食品旗舰店(经营者为唯一(北京)贸易有限公司)在天猫(网站)销售的标称北京永庆嘉成贸易发展有限公司委托山西省孝义市永庆嘉成食品有限公司生产的紫薯花生，黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

五、淘宝网巴蜀农哥特产店(经营者为四川巴蜀农哥商贸有限公司)在淘宝网(网站)销售的标称四川仁寿江陵食品有限公司生产的奇异果，亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

六、1号店旺通休闲食品专营店(经营者为浙江旺通电子商务有限公司)在1号店(网站)销售的标称浙江省丽水忆亩香食品有限公司委托浙江省金华口口福食品有限公司生产的猕猴桃干，亮蓝不符合食品安全国家标准规定。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

七、天猫桃美人旗舰店(经营者为安徽省宿州皇冠食品有限公司)在天猫(网站)销售的标称安徽省宿州皇冠食品有限公司生产的香辣金针菇，乙二胺四乙酸二钠不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市计量质量检测研究院。

八、天猫篱胧食品专营店(经营者为上海篱胧食品有限公司)在天猫(网站)销售的标称广东新乐食品有限公司生产的爽口含片(陈皮味)，糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

九、天猫芝威旗舰店(经营者为上海运芝食用菌有限公司)在天猫(网站)销售的标称上海埃克生物制品有限公司委托上海运芝食用菌有限公司生产的运芝牌破壁灵芝孢子粉颗粒，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。

十、北京开心人大药房有限公司劲松店销售的标称广东省仙乐健康科技股份有限公司生产的活力来浓缩磷脂软胶囊，霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中国食品药品检定研究院。

十一、天猫同堂保健品专营店(经营者为广东省深圳同堂生物科技有限公司)在天猫(网站)销售的标称山东省威海紫光科技园有限公司委托威海紫光金奥力生物技术有限公司生产的松花粉枸杞子片，大肠菌群和菌落总数不符合产品执行标准规定。检验机构为深圳市药品检验研究院。

十二、天猫仁祥保健品专营店(经营者为云南省昆明仁祥生物科技有限公司)在天猫(网站)销售的标称江西省修水神茶实业有限公司生产的青钱牌普莱雪茶，大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。

十三、内蒙古自治区通辽市科尔沁区永清大街东沃便利店销售的来自辽宁省沈阳市新民市的小白菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为沈阳食品检验所。

十四、宁夏回族自治区银川市兴庆区晨翔海鲜销售部销售的花螺，氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

十五、辽宁省沈阳润福商业有限公司销售的来自沈阳奕凯商贸有限公司的多宝鱼，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

十六、江苏省徐州明尚祺商贸有限公司销售的来自安徽省淮北市康苑禽业的柴鸡蛋，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。

十七、陕西省西安市人人乐超市有限公司公园南路购物广场销售的精品鸡蛋12枚，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

十八、深圳沃尔玛百货零售有限公司西安金花南路分店销售的标称安徽省宿松县乡园禽业贸易有限责任公司生产的鲜鸡蛋，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

十九、江苏省徐州润平商业有限公司销售的标称徐州市弘林食品有限公司生产的山鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为山东省食品药品检验研究院。

二十、湖北省武汉武商超市管理有限公司黄州店销售的来自湖北省黄冈市黄冈瑞州家禽屠宰有限公司的三黄鸡，氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

二十一、湖北省武汉武商超市管理有限公司黄州店销售的来自湖北省黄冈市武汉远思盈旺食品有限公司的半边鸭，氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

二十二、辽宁省沈阳乐购超市有限公司销售的来自沈阳市苏家屯区好鲜蔬菜果品配送中心的香芹，甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

二十三、辽宁省昆山润华商业有限公司锦州分公司销售的来自吉林省长春市海裕舟经贸有限公司的黑鱼，呋喃西林代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

对抽检中发现的不合格产品，国家市场监督管理总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、湖北、广东、重庆、四川、云南等省(市)市场监管部门已责令食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；北京、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、广东、重庆、四川、云南、陕西等省(区、市)市场监管部门已责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；吉林、宁夏等省(区)市场监管部门已责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险；上海、浙江等省(市)市场监管部门已责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。上述省级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向国家市场监督管理总局报告核查处置情况并向社会公布。

(责编：朱江、仝宗莉)