新疆轮台：以白杏促脱贫助增收

新华社乌鲁木齐11月27日电（记者周晔、张晓龙）新疆轮台县位于天山南麓，塔里木盆地北缘，是环塔里木盆地特色林果业的主产区。轮台农民自古就有种植白杏的传统，但白杏产业长期处于粗放管理阶段，产量销量十分有限。如今，通过产业升级，农业电商的引进，轮台县村民凭借小白杏，逐步实现着幸福生活的愿景。

新疆冬季白天的时光很短，清晨总是迟迟不肯到来。9点多天蒙蒙亮，艾散·奥斯曼就出门扯下盖在干果摊位的布幔，迅速完成空地的洒扫，端出木盆，笔直地立在摊位旁，一边挑选葡萄干，一边关注着过往的车辆和行人。艾散·奥斯曼的干果摊位于阳霞干鲜果市场，紧邻高速公路出口处，地理位置优势明显。

今年5月建成的阳霞干鲜果市场占地面积1500平方米，分为鲜果区、干果区、晾晒区三个区域。干鲜果市场建成的初衷在于带动村民参与到轮台白杏采摘、包装、运输和销售的各个环节，同时，帮扶贫困户增收。

“今年杏子价格特别好，鲜杏平均每公斤售价25元，我们阳霞的早熟杏就更贵了，这个季节的杏干都在每公斤35-40元。”对于艾散·奥斯曼来说优先收购贫困户的白杏，已成为干鲜果市场零售商间无须约定的默契。

轮台白杏被当地居民称为阿克西米西，意为“白色蜂蜜”。据《大唐西域记》记载轮台白杏已有上千年的栽培历史。目前，全县杏树总面积达到5.4万亩，结果面积3.4万亩，今年的总产达到2.5万吨，销往疆内及疆外的鲜杏总量达到近9千吨。

轮台县浩翔杏业农民专业合作社有2000余亩晚熟杏园，总产量可达700吨。该合作社理事长宋军东说：“我们4年前就开始以电商模式销售小白杏，目前通过电商平台已经销售了190吨，全部销往内地。”

据了解，约有60家电商在轮台县做白杏生意，主要销往北京、上海、广州、武汉、深圳等内地城市。轮台白杏依靠便捷的航空运输，可实现48小时内从田间到达全国各大城市的消费者手中。

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