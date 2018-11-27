云之家荣获2018中国智能协同办公年度企业

2018年11月21日，由中国软件行业协会指导，中国软件网主办，北京中关村软件园、中国IT服务商联盟等联合主办的行业洞察峰会“洞见2019-中国智能办公峰会”在中关村软件园国际会议中心成功举办。会上，云之家被评为2018中国智能协同办公年度企业。

云之家副总经理宋凯作为嘉宾出席峰会，对于“洞见未来办公新模式”，宋凯表示移动办公下半场是智能协同办公云与企业业务场景深度融合的过程，人工智能在移动办公行业的作用可能会越来越显性。云之家将一如既往致力于赋能个体，激活组织，做企业全员的“智能办公小助手”。

目前，云之家智能协同办公云根据企业场景需求及成功实践，已逐步形成五大解决方案。

ERP移动门户解决方案，呼应大中企业统一应用门户的需求，与ERP高度融合，让业务快速实现移动化。标准轻应用开箱即用，连接更加简单，交互风格统一，更开放的业务连接能力，众多信息系统不再有孤岛，一站式门户登录，随心使用。

智能协同解决方案，区别于传统PC端金字塔式OA办公，将办公场景赋予移动化、智能化、社交化的体验创新，成本更低，完全覆盖传统办公场景，员工便利，效率更高。

报表秀秀BI解决方案，拥有良好的移动端用户体验，快速连接ERP，支持任意第三方系统通过API接口接入。激活企业万千沉睡大数据，一手掌握。

私有云移动平台解决方案，为企业量身定制移动信息化入口，更轻，更便捷，更人性化。私有云与公有云核心功能可保持一致，同步更新迭代，低成本持续自主升级。支持系统私有/系统专有/应用混合部署等多种部署模式，强大适用性满足更多个性化配置需求。

生态圈解决方案，助力企业达成上下游齐心共赢的目的。连接生态，统一消息和信息传递入口，高效的跨企业审批、跨企业沟通及跨企业业务连接，基于安全信任的企业关系而不是个人，重塑企业间合作关系，形成极具竞争力的生态帝国。

(责编：白宇)