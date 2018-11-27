农行把更多“实惠”送给小微企业

江苏农行至今年三季度末，该行小微企业贷款加权年化利率比一季度末下降0.7个百分点。11月13日以来，更是将单户授信500万元（含）以下小微企业贷款利率降至4.35%。

江阴某机械有限公司是无锡地区首个享受到农行新利率优惠政策的新客户。该公司是从事机械五金加工的小微企业，近日当地农行通过走访了解到企业因年末订单增加，急需增加资金购买原材料后，结合客户实际情况，向其推荐办理了农行纯线上信贷产品“微捷贷”14.9万元、利率4.35%。

为了将这样的贴心“实惠”送给更多小微企业，农行江苏分行积极“走出去”，开展了一系列面向小微企业的普惠金融产品宣讲会。锡东创谷是江苏无锡锡东新城的一家小企业“孵化中心”，近日当地农行就走进锡东创谷向中心里的小微企业宣传讲解农行的“科创贷”、“智动贷”、“微捷贷”等特色产品以及针对小微企业的利率优惠政策。农行心系小微企业的实实在在举措“打动”了在场很多小企业主，宣讲结束后纷纷向农行客户经理进一步了解情况。像这样的宣讲活动，农行江苏分行11月份以来在无锡地区就开展了近10场。

除了在缓解“融资贵”上出实招外，江苏农行还多管齐下破解“融资难”。去年下半年，该行创新推出服务小微企业的“一项目一方案一授权”新模式，对符合条件的优势行业、特色产业、产业集群和成熟专业市场中的优质小微企业实行“批量化”营销，客户的服务面和覆盖率不断扩大。去年来，该行小微企业贷款增加231亿元，已准入项目503个，共计授信161亿元。此外，为了保障小微金融发展，该行在每月信贷计划中专项配置普惠小微信贷规模。

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