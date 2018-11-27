青山区税务局优化税收营商环境助力民营企业发展

人民网讯（通讯员 温燕）青山区持续优化税收营商环境，提升办税服务质效，规范纳税服务行为，逐项疏通办税堵点、解决办税难点，以实际行动支持地方民营企业发展。
一是做实做细优化服务水平。借力税企微信群及纳税人培训课堂，针对性推荐常见业务最佳办理方式，并就资料需求、办理流程、受理时限等内容进行重点宣传辅导；苦练内功，提升服务水平，针对业务知识结构差异，分类开展税收政策、实务操作、业务规范等培训，迅速提升一线办税人员业务能力和服务水平；积极引导纳税人网上办税、自助办税，逐渐从“最多跑一次”升级为“一次都不跑”。
二是问需解难强化税企联系。通过局领导班子成员分别带队走访企业问需求优服务，深入调研机构合并后出现的堵点痛点难点，进一步整合优化办税流程，尽量减少纳税人“往返跑”次数。召开“问需求优服务”税企座谈会，通过面对面交流，真诚听取纳税人涉税合理诉求，紧密税企双方沟通联系，推动纳税服务工作补齐短板、问需解难、提质增效。
三是整合资源强化内部机制。优化窗口设置，加强人力资源整合，动态调整窗口职能和数量，均衡窗口办理业务量，通过业务培训、统一考核、规范流程等多点发力，提升办税服务厅服务质效；固化领导值班制度，以“局领导+环节干部+业务骨干”双值班大导税格局，层层压实责任；充分发挥办税厅导税作用，实现纳税人精准分流，解决纳税疑难问题，提升服务效能，为纳税带去更多的便利和实惠。
四是落实政策释放改革红利。点对点进行税收优惠政策宣传解答，认真贯彻落实国务院7项减税政策以及小微企业、高新技术企业等一系列税收优惠政策，加强“只跑一次”清单和税收优惠政策宣传辅导，加大办事便利和政策执行力度，助力青山区经济健康发展，以更加有力的措施推动改善营商环境。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】