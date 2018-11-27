青山区税务局优化税收营商环境助力民营企业发展

人民网讯（通讯员 温燕）青山区持续优化税收营商环境，提升办税服务质效，规范纳税服务行为，逐项疏通办税堵点、解决办税难点，以实际行动支持地方民营企业发展。

一是做实做细优化服务水平。借力税企微信群及纳税人培训课堂，针对性推荐常见业务最佳办理方式，并就资料需求、办理流程、受理时限等内容进行重点宣传辅导；苦练内功，提升服务水平，针对业务知识结构差异，分类开展税收政策、实务操作、业务规范等培训，迅速提升一线办税人员业务能力和服务水平；积极引导纳税人网上办税、自助办税，逐渐从“最多跑一次”升级为“一次都不跑”。

二是问需解难强化税企联系。通过局领导班子成员分别带队走访企业问需求优服务，深入调研机构合并后出现的堵点痛点难点，进一步整合优化办税流程，尽量减少纳税人“往返跑”次数。召开“问需求优服务”税企座谈会，通过面对面交流，真诚听取纳税人涉税合理诉求，紧密税企双方沟通联系，推动纳税服务工作补齐短板、问需解难、提质增效。

三是整合资源强化内部机制。优化窗口设置，加强人力资源整合，动态调整窗口职能和数量，均衡窗口办理业务量，通过业务培训、统一考核、规范流程等多点发力，提升办税服务厅服务质效；固化领导值班制度，以“局领导+环节干部+业务骨干”双值班大导税格局，层层压实责任；充分发挥办税厅导税作用，实现纳税人精准分流，解决纳税疑难问题，提升服务效能，为纳税带去更多的便利和实惠。

四是落实政策释放改革红利。点对点进行税收优惠政策宣传解答，认真贯彻落实国务院7项减税政策以及小微企业、高新技术企业等一系列税收优惠政策，加强“只跑一次”清单和税收优惠政策宣传辅导，加大办事便利和政策执行力度，助力青山区经济健康发展，以更加有力的措施推动改善营商环境。

(责编：白宇)