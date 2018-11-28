1—10月工业利润保持较快增长

本报北京11月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日发布的工业企业财务数据显示：今年1—10月份，全国规模以上工业企业利润总额增长13.6%，总体保持较快增长。前10月规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.44%，同比提高0.24个百分点。

工业企业降成本继续推进。1—10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用合计为92.59元，同比降低0.25元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.27元，降低0.25元。

工业企业去杠杆成效继续显现。10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为59%，降低1.6个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 01 版）

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