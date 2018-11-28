服务国家战略 促进区域发展

围绕长江经济带的国家战略，围绕以上海为中心的江浙皖经济生态圈建设，在产业、金融、科技、农业、服务等多个领域里寻找新的合作机遇
中信集团进入上海30年了。1979年10月4日，中信集团（原称中国国际信托投资公司）由邓小平倡导，荣毅仁创办。1988年，中国国际信托投资公司上海公司（中信兴业前身）以及中信实业银行（中信银行前身）上海分行正式开业，标志着中信集团正式进驻上海。
中信集团副董事长、总经理王炯在接受记者采访时说，在上海的30年，中信布局金融、产业、服务业以及消费领域，为上海及周边地区发展做出贡献。
创造国内新的商业模式
王炯说，在改革开放初期，中信在引进技术、管理、资金等方面做了不少工作。
比如，中信银行上海分行30年来在上海累计投放的贷款超过1万亿元，上缴税收近70亿元；中信证券为上海企业提供股权融资合计超过1000亿元；中信信托在上海设立信托项目总规模接近1700亿元；中信在房地产开发方面的总面积近500万平方米。
王炯介绍，中信在上海创造了国内新的商业模式。比如，1993年，中信泰富与上海隧道公司成立合资公司，参与上海的基础设施建设，投资于“三桥两隧”，即上海的杨浦、徐浦和南浦大桥以及延安东路隧道和打浦路隧道。这些基础设施的投资，采用BOT（建设—经营—转让）模式，以城市的基础设施建设去引进外部资本投资，通过基础设施的经营让投资者获得一定的收益，在国内具有创新意义。
中信证券的前身是中信上海信托投资公司。1991年，该公司成为上海证交所的第一批会员，有3个营业部，中信证券就是在这个基础上发展起来的。
在房地产领域，中信参与建设的青浦特色小镇和陆家嘴滨江船厂项目的开发和改造，以及参与建设的城市综合体等，创新模式，取得许多成功经验。
从最需要的项目做起
王炯在中信上海公司工作期间，主持推进了大榭岛、成渝高速公路等“一岛三路”基础设施建设项目。“在投资区域上，我们做了一些论证和分析，首先做出了投资成渝高速公路的决定，以26亿元收购重庆成渝高速公路49%的股权。事实证明，我们从1999年到2010年完成了成渝路、渝黔路、重庆沿江高速3条路的投资，在拉动地方经济建设和发展的同时，公司本身也取得非常好的经济效益和社会效益。”王炯说。
大榭岛是一座面积36平方公里的小岛，也是一个天然的深水良港，荣毅仁提议由中信公司对大榭岛进行成片开发。1993年3月，国务院同意中信公司成片开发大榭岛，中信公司设立中信大榭开发公司，这也是我国首个由企业负责开发建设的国家级经济技术开发区。
“2000年，根据公司安排，由我担任大榭岛开发公司的董事长，当时公司的条件非常艰苦，资金不足。我到任后第一件事就是对大榭岛的规划进行调整。那时候开发公司并没有多少钱，连请城市规划单位修正设计方案的钱都没有。我们想尽办法，最后请到了上海城市规划院退休的院长，利用周末时间来为我们调整规划方案，节约每一分钱把事办好。”王炯说。
2006年，大榭岛的产业定位逐渐清晰，建成国家级的石油能源加工循环经济示范园区，这对于大榭岛后续开发和进一步发展起到了极大的推动作用。
王炯说，大榭岛的开发建设离不开宁波市的大力支持，2012年，我们进行有序的退出，让大榭岛回归宁波市。当时，大榭岛的财政收入已经过百亿了，而1993年仅为400万元，这是一个双赢的合作案例。中信公司的综合实力、发展理念、产业导入能力，与大榭岛的天然资源和区位优势有机结合，加上中信公司与浙江省、宁波市的密切合作，让大榭岛这个小渔村发生翻天覆地的变化。
助建江浙皖经济生态圈
公司今后应该如何促进上海地区的经济发展？
王炯说，站在新的历史起点，中信在上海的发展面临一个相当难得的发展机遇。中信集团提出“做强做优做大，践行国家战略，助力民族复兴”。“这个任务，是在‘上海当好改革开放的排头兵、创新发展的先行者’以及全力打响上海服务、上海制造、上海购物、上海文化四大品牌发展理念的启发下提出的。”
王炯说，中信集团希望在未来的发展中，围绕长江经济带的国家战略，围绕以上海为中心的江浙皖经济生态圈建设，在产业、金融、科技、农业、服务等多个领域里寻找新的合作机遇，为上海及周边区域经济发展做出新的贡献。
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