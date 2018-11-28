以更有力的行动推动民营经济健康发展（支持民营企业在行动）

当前，全国各地都在认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神。作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区，山西在推动民营经济发展方面有哪些新政策新举措？记者采访了山西省委书记骆惠宁。

问：围绕学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，山西采取了哪些行动？

骆惠宁：习近平总书记在民营企业座谈会上发表重要讲话，发出了新时代大力支持民营经济发展壮大的最强音，对于解决当前突出问题、推动党和国家事业长远发展都具有指导意义，是山西在政治生态由“乱”转“治”、发展由“疲”转“兴”的基础上开创新局面的重要遵循。

我们在贯彻落实中把握了三条。一是提高政治站位，从捍卫我国基本经济制度出发，自觉把“民营企业和民营企业家是我们自己人”的要求落到实处，着力营造各类所有制企业公平竞争环境。二是解决实际问题，针对制约民营经济发展的观念、政策、营商环境等，有的放矢、综合施策，增强民营企业家的获得感。三是激励干部担当作为，要求省级领导带头构建亲清新型政商关系，进一步营造良好社会氛围。

抓贯彻落实，关键是具体行动。11月8日，山西省委中心组进行专题学习研究，15日召开支持民营经济发展座谈会，22日省委常委会审议通过了《关于支持民营经济发展的若干意见》。11月26日，召开了支持民营企业发展大会，包括民营企业家在内的近千人参加。会上，宣介了“若干意见”，公布了省领导联系民营企业的制度和名单，表彰了100名山西省优秀中国特色社会主义事业建设者。当天下午，举行了省属国企首批面向民营企业的混改项目推介会和晋商民营联合投资公司揭牌仪式。这一系列行动，充分表明了山西持续支持民营经济发展的坚定态度，在民营企业家中引发热烈反响，全省上下形成支持民营经济发展的热潮。

民营经济强、山西经济才能强，民营经济转、山西经济才能转，民营经济活、山西经济才能活。我们将以习近平总书记民营企业座谈会和视察山西重要讲话精神为指导，站在“两个维护”的政治高度，坚守“三个没有变”立场，始终坚决贯彻中央及省委支持民营经济发展的政策举措，紧紧抓住新的窗口期和机遇期，不断增强责任感紧迫感，真正肩负起推动民营经济发展壮大的历史使命。

问：这次山西推出支持民营经济发展的“若干意见”，受到各方面广泛关注，请问如何看待这个文件的特色和亮点？

骆惠宁：这次我省出台的“若干意见”共计30条。在文件制定过程中，我们主要把握了三点。一是体现正确导向。围绕习近平总书记提出的6个方面的政策举措，结合山西实际，着力引导民营企业稳定预期，提升素质，加快创新，实现高质量发展。二是强化政策创新。回应民企期盼，在市场开放、要素配置、财税支持、信贷融资等方面提出许多改革举措。三是突出执行效果，在文件制定中部署了一系列专项行动，建立了相应保障机制，提高了各项政策的操作性和有效性。

这30条，将有力地解决民营企业发展中一些突出问题。有的能直接为企业发展提供“真金白银”。比如，今年山西为各类企业减免税收预计将超过500亿元，明年将进一步为民营企业减免税费275亿元。针对融资难融资贵等问题，筹资50亿元组建民营企业政策性纾困救助基金，建立50亿元的接续还贷周转资金。省级融资再担保资本金明年将增至25亿元，省财政以后5年每年还将拿出3亿元作为资本金。

有的能为企业发展营造良好发展环境。文件进一步从妥善处理涉案民企、依法兑现政府承诺、优化行政审批效率、强化涉企服务、完善干部联系企业制度等方面，提出了新的具体化举措，有助于让民营企业家安心创业、便捷创业、规范创业、激情创业。文件在参与国企混改、政府采购、“标准地”出让、公平竞争审查、电力市场化交易、转型升级激励机制等方面提出了一些支持政策，将进一步拓展民营经济的发展空间。

有的能促进民营企业家健康成长。文件提出要将培育民营企业家队伍与全省经济社会发展同步谋划、同步推进，加强对民营企业家特别是年轻一代民营企业家的理想信念教育，引导民营企业家拥护党的领导，积极履行社会责任，诚实守信、守法经营、依法纳税、投身公益。

问：推动好的政策落地，引导民企健康发展，山西在组织领导上有哪些要求与举措？

骆惠宁：政策的生命在于执行。我们要把支持民营经济发展作为激励全省广大干部新时代新担当新作为的重要检验，从省领导做起，在狠抓政策落地上聚焦聚神聚力，把省委和省政府对民营企业的关心支持落实落细落深。一是夯实政策落实的责任，要求各级各部门主要负责同志提高政治站位，按照职责分工，带头扛起抓政策落实的政治责任。完善配套举措和行动计划，加强对政策落实情况的检查评估，注意听取民营企业家的感受，让抓落实更有的放矢。二是讲究政策执行的方式，坚持求真务实原则，强化分类指导、精准施策，避免简单化、机械化，坚持具体问题具体分析，在执行政策上下“绣花功夫”。三是强化政策实施的担当，对“若干意见”中提出的政策，要求各级各部门打破藩篱、坚持创新，说到做到、认真兑现，防止在贯彻执行过程中调门高、行动差。

民营经济发展壮大，根本在于党的领导。我们将进一步加强和改进对民营经济的领导，在政治引领、把好方向、稳定预期、完善机制上有新的作为。当前，要把依法保护民营企业合法权益、营造良好的法治环境作为工作重点。要依法保护民营企业物权、债权、股权、知识产权等财产权，依法保护民营企业家的生命健康、名誉等人身权，保障民营企业和企业家合法财产不受侵犯，合法经营不受干扰。要妥善处理民营企业涉纪涉法案件，对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，要以发展的眼光看问题，按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理，让企业家卸下思想包袱、轻装前进。要坚持公平公正文明执法，全面推行行政裁量权基准制度，执法过程避免简单化、一刀切，强化对行政执法的监督。

新时代民营经济发展的集结号已经吹响，山西省委和省政府将以更大的决心、更优的政策、更好的环境，支持发展壮大民营经济，努力在“两转”基础上全面拓展新局面。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 02 版）

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