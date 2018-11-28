将中医药文化带到世界各地（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

金秋九月，2018年中非合作论坛北京峰会期间，来自40多个国家和地区的60余家媒体记者走进北京同仁堂，近距离体验这家为非洲民众带来防病治病、健康养生新选择的神奇老字号……

“进入南非不到两年，同仁堂已在3座城市开设5家门店，上万南非民众体验了‘中医药’的魅力。未来我们将为更多非洲人民带去优质的中医药服务。”北京同仁堂（非洲）有限公司执行董事、总经理钟鹏向记者们介绍同仁堂在非洲蓬勃发展的情况。

40年白驹过隙，沐浴着改革开放的春风，老字号焕发了青春，同仁堂在近30个国家和地区开设140余家零售终端，累计诊疗患者超过3000万人次，在这些国家和地区实现了“有健康需求的地方就有同仁堂”。349岁的老字号正将中医药文化带到世界各地……

首选香港作为新门户

拓展东南亚等国家和地区市场，实现预期目标

现任同仁堂集团董事、副总经理丁永玲是同仁堂海外创业的先行者之一，从上世纪90年代中期，她就在同仁堂出口部门工作，“从零开始创业到有今天的成就，既是时代的机遇，也是几代人共同努力和奋斗的结果。”

70年代末，北京同仁堂还只是位于大栅栏区域的一家药铺。1992年，伴随着小平同志南方谈话，北京市委和市政府整合市内中医药生产经营资源，打造北京中医药产业集群，北京同仁堂集团公司应运而生。

集团成立后的第二年，同仁堂开始开拓国际化市场，出口业务也从借船出海的模式变成企业自身的垂直板块，首站选择落户香港，因地制宜采用品牌入股模式开办了第一家药铺，打开了通往世界的门户。

过去，为防止有人仿冒造假药，同仁堂有个传统，即“制药不出京”。在改革开放的年代，集团领导意识到：要实现“走出去”的战略目标，就要打破“制药不出京”的陈规；在香港建厂生产，不仅能节省生产成本、运输成本，而且有利于中药走向世界。

一时间，各界议论纷纷，质疑不断：“一直都是港商来内地投资，利用内地廉价劳动力，现在同仁堂倒过来干，不明摆着要赔本吗？”

1993年，顶着外界的猜疑和压力，建筑面积10500平方米的厂房在香港大埔工业区拔地而起……这是同仁堂在北京以外设立的第一个中成药和保健品的生产研发基地，是香港中药行业规模最大、条件最好、级别最高的生产研发基地，此举也使同仁堂成为香港极少数获得GMP认证的中药生产厂家之一。经过艰辛创业，同仁堂逐渐在香港站稳了脚跟……

10年后的2003年，在完成沪港两地上市的基础上，北京同仁堂在香港成立同仁堂国际公司，拓展东南亚等国家和地区市场，经过多年奋斗，预期目标已实现。

抓住一带一路新机遇

商标在100个国家和地区合法注册

纵观同仁堂的前进方向，以开设门店为起点，逐步走进一些国家，再后来开始探讨如何走进一个地域。

2013年，“一带一路”倡议的提出，为同仁堂国际化拓展指出一条全新战略路径——全球性整体型布局取代地域性分散型策略。

以同仁堂国药公司在香港上市为标志，同仁堂沿着“一带一路”，开始走向欧美，走向西方主流市场。

西方国家对中医药准入有着严格要求；同仁堂走进欧美之路注定面临更多挑战……

西红花、草红花都是常用中药，由于澳大利亚药管局对中医药存在误解，导致红花这味药材面临从该国市场全面退出的绝境。

怎么办？同仁堂站在行业立场上，开始了一场合纵连横的“红花行动”。当时的同仁堂澳大利亚经理马安阳临危不乱，通过官方渠道据理力争；同时以大量的红花临床应用数据和理化实验数据，向当局展示中医药背后蕴含的科学道理。在持续坚持和努力下，“红花行动”收获成功，成为一个良好的开端：澳大利亚不久就宣布中医药合法化，成为西方第一个承认中医药合法性地位的国家。

2015年起，同仁堂相继在荷兰、瑞典、捷克、瑞士开设终端门店，开始在欧美主流世界全面布局。2016年9月，同仁堂登陆美国开设5家终端，成为第一家在美国开业的中医药老字号品牌。当年11月，同仁堂首次进入非洲市场，成为“南非人民健康的新选择”。至此，同仁堂商标在100个国家和地区合法注册，成为业务覆盖地域最广、服务不同人种人次最多、五大洲落户终端数量最大的中医药企业。

走出朋友圈，拥抱五大洲。同仁堂的国际化发展进入服务世界健康命运的“一带一路”新时期。

担当全球共享新使命

文化带领、经济开路，欧美布局特色愈发明显

“企业的发展与国家社会的发展息息相关，沐浴着改革开放的春风，同仁堂成为一家名副其实的产业链全球布局型企业，其根本原因在于我们能够紧跟这个时代的发展脉搏。作为有着349年历史、8项非物质文化遗产的老字号品牌，同仁堂的使命也在与时俱进，那就是创造健康、全球共享。”丁永玲说。

国药虽好，出口不易。同仁堂因地制宜，主动适应，突破发展瓶颈。在同仁堂领导层看来，各处门店既是经济实体，更是文化载体。从波兰开始，同仁堂打的就是一张文化牌。在产品未能走进去的情况下，同仁堂在波兰开办了养生体验中心，将中医传统保健养生方式引入波兰，受到当地民众的喜爱与认可；荷兰、捷克门店落地，无不伴随着声势浩大的文化宣传和义诊活动，成为当地民众了解中医药文化、体验中医药服务的行业窗口。

2016年7月，同仁堂博物馆在圣马力诺揭牌，这是同仁堂第一个真正意义上的海外博物馆，让更多海外朋友近距离感受中医药的博大精深。文化带领，经济开路，同仁堂欧美布局的“一带一路”特色愈发明显。

同仁堂的海外门店，都设有中医药特色文化展示区，消费者不仅能体验中医药的神奇疗效，还能接触到太极拳、八段锦等传统养生方法。同仁堂还与国家京剧院合作，两度在澳大利亚墨尔本举办“京剧之夜”，于魁智、李胜素等名角联袂登台。

“中医和京剧是中国的两大国粹。无论是中药之用于身，还是京剧之技于心，都是中国传统文化讲求‘以术入道’的生动写照。中药+京剧双轮驱动，就是为了在大洋彼岸弘扬中国传统文化。”北京同仁堂国药有限公司常务副总张焕平说。

“中医药人比任何时期都更接近真正实现‘济世养生’的伟大使命和梦想，我们努力将同仁堂的金字招牌挂到全世界，为世界人民健康提供中医药解决方案。”丁永玲说。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 06 版）

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