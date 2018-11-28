落子全球，“中国云”触手可及（大数据观察·走出国门探发展）

数据来源：工信部《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》、Gartner《全球公共云市场份额报告（2017年）》、IDC全球云预测报告

统筹：臧春蕾 戴林峰 制图：沈亦伶

从新加坡的公交卡到阿联酋的私人银行，从智利的连锁超市到英国的共享单车，近年来，众多中国云计算企业正加快“出海”的步伐，走向国际市场，“中国云”正在为全球提供触手可及的服务。

云计算如何走出国门？

全球化和本地化相结合，建立通达全球的网络，适应当地市场环境

欧洲核子研究中心（CERN）是世界著名的研究机构，也是万维网的诞生地。这里正在构建欧洲最大的科研云——“螺旋星云”，以支撑CERN、欧洲分子生物学实验室和高能物理研究所等多家顶级研究机构的工作。由于利用超过1000台虚拟机出色完成了对高能量子对撞结果的分析，CERN选择由华为提供技术支持的德国电信开放电信云（OTC）来参与“螺旋星云”的建设。

“螺旋星云”项目是近年来中国云计算企业“走出去”的一个缩影。截至目前，阿里云已经在全球19个地域运营了52个可用区，完整覆盖了美国、英国、德国、日本和中国五个全球最大的云计算市场；腾讯云在全球25个地理区域内运营着50个可用区，今年计划陆续上线多个区域和可用区；华为云已在全球22个地理区域运营了37个可用区，在全球发展超过6000家合作伙伴和9万名开发者……

“云服务本身是没有边界的。”华为公司副总裁、华为云总裁郑叶来认为，云服务海外布局的关键在于做到“两化”，即全球化和本地化。“所谓全球化，就是要建立通达全球的网络，为客户提供各种低时延、高可靠的云服务；而本地化，则是要遵守当地的法律规章和监管要求，适应市场环境。站在中国看世界和站在世界看世界，视角是完全不同的。”

“举例来说，欧盟对数据安全的保护非常重视，在欧盟国家提供云服务，就一定要重视这方面的合规性要求。”郑叶来介绍，为更好适应当地政策，满足客户的多样化需求，他们通过自建公有云以及与运营商合作等形式，向客户提供云服务产品和技术。目前在亚太、非洲、中东等区域，主要发展华为云；在欧洲和拉美，则与运营商合作发展伙伴公有云，他们提供云技术和平台支持，双方共享收益，共担风险。

云服务如何更好拓展？

持续提供市场化、专业化的服务和有竞争力的产品

中科院计算所学术委员会主任徐志伟认为，当前我国云计算企业出海迎来了“黄金窗口”，但相比于国际市场上亚马逊、微软等公司，仍存在一定的差距。“在云计算的建设和应用方面，我们已经走在了国际前列，但是在基础核心的软硬件、生态体系建设、标准制定等方面，中国企业未来还有很多的工作要做。”

中国企业的云出海过程绝非一帆风顺，甚至要面对不少“风浪”。华为云东南亚副总裁王红新回忆，“我们有个原则是‘不让客户的需求过夜’，因此不管加班到多晚，我都会把方案设计好，当晚就把方案给客户发过去看。客户说，以前也合作过跨国公司，但没有一家是这样对待他们的。”聚焦客户需求、解决用户痛点，市场化、专业化的服务让中国云服务企业在全球市场上占据了一席之地。

“从中长期来看，拓展全球云市场更重要的是持续提供有竞争力的产品和服务。”郑叶来说，未来人工智能和数据分析将会成为企业向云上迁移的重要动力。据介绍，作为数字化智能化时代的基础设施和平台技术，云计算是人工智能向各行业大规模应用的基本条件，而智能化转型也将成为云计算企业在海内外拓展业务的核心竞争力。

2017年3月，工业和信息化部出台的《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》提出，到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，涌现2—3家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。云计算成为信息化建设主要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

云合作如何互利共赢？

带动中国企业开拓国际市场，也为当地发展注入活力

随着“一带一路”建设的深入推进，数字丝绸之路建设已成“一带一路”合作的新热点。阿里云在以“一带一路”沿线国家区域为核心的海外市场获得高速增长，带动超过10万家中国企业规模化出海。由于利用云计算可以大幅节省成本和时间，很多企业甚至实现了没有驻外机构也能快速进驻全球“云上市场”。借助云计算，大疆创新、大拿科技等中国科技企业节省了上百亿元的成本，并迅速拓展国际市场。

帮助中国企业“走出去”的同时，中国云也深耕当地市场，为当地发展注入活力。

2017年10月，阿里云成为首家进入马来西亚的国际云服务商。云计算以在线公共服务的方式提供计算能力，让当地的创业者能以更低的门槛来实现自己的构想。马来西亚数字经济发展机构还与阿里合作，开展多层次的人员培训，储备科技人才。

自2016年4月华为与西班牙电信企业解决方案公司开展伙伴公有云业务以来，双方已先后在巴西、智利、墨西哥、阿根廷和秘鲁部署数据中心，并发布Open Cloud公有云服务。截至2018年，西班牙电信Open Cloud已在当地提供10类超过32种服务，业务覆盖南美和中美洲地区。云服务充分发挥本地数据中心时延小、服务质量高和本地货币支付方便快捷的优势，联合合作伙伴，服务了众多当地客户，如零售行业Falabella， 物流行业Andreani，金融行业Santander银行等。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 10 版）

(责编：袁勃、曹昆)