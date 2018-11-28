战略性新兴产业 支撑高质量发展

量子通信、埃博拉病毒疫苗、国产大飞机C919，这三件事有联系吗？

当然！他们都属于一个名录——“战略性新兴产业”。

11月27日，在国家信息中心主办的战略性新兴产业发展高峰论坛上，国家信息中心主任程晓波透露，2008年至2017年，我国战略性新兴产业增长平均每年带动GDP增长超过1个百分点，增长贡献度接近20%，远超产业在总GDP中的比重，有力支撑了高质量发展。

什么是战略性新兴产业？在新常态下，战略性新兴产业发挥了怎样的作用？要让战略性新兴产业从幼苗变为大树，还需要做些什么？记者采访了有关部门和专家，一起看看战略性新兴产业这几年的发展。

我国在新一代移动通信、核电、高铁等领域，研发水平和应用能力明显提高

战略性新兴产业，是以重大前沿技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。像节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等，都属于战略性新兴产业。

“总体来看，我国在新一代移动通信、核电、光伏、高铁、互联网应用、基因测序等领域，已经具备世界领先的研发水平和应用能力。”程晓波说。

数据显示，截至2017年，已有25家中国战略性新兴产业领域的企业入选世界500强，数量比2008年增加了18家，显示出我国战略性新兴产业特别是重点企业的发展实力。

培育壮大战略性新兴产业，是供给侧结构性改革的重要内容，也是“十三五”规划纲要确定的重点任务。近年来，在国家政策鼓励和支持下，战略性新兴产业快速发展，已成为支撑经济发展、产业转型和创新型国家建设的重要力量。

程晓波透露，近5年，战略性新兴产业上市公司的研发投入强度，比上市公司总体高出50%左右，重点领域实现突破，产业竞争实力显著增强。作为战略性新兴产业中规模最大、创新最密集的两大领域，新一代信息技术和生物产业实现加速增长，支柱作用进一步增强，绿色低碳产业保持快速增长，数字创意产业迎来爆发式增长，高端制造业实现平稳较快增长。

战略性新兴产业发展，产生巨大的辐射作用

战略性新兴产业的发展，还产生了巨大的辐射作用。国家发改委副秘书长任志武表示，作为新的经济增长点，战略性新兴产业发展产生了多方面积极作用。

——引领经济增长。“十三五”以来，战略性新兴产业延续以往蓬勃发展态势，2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上，服务业部分比同期全国整体增速高出一倍左右。2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比全国水平高出30%。

——引领供给升级。国家引导发展的新一代信息技术、生物技术、高端装备、新材料、节能环保、新能源、新能源汽车和数字创意8个产业快速发展，显著提升有效供给能力。目前我国新能源发电装机量、新能源汽车销量、智能手机销量均是世界第一，2017年我国新增风机装机、新增光伏装机和新能源汽车销量在全球市场中的占比分别超过30%、50%和60%。新一代移动通信、新型显示、基因服务、高铁和互联网市场应用普及水平大幅跃升。

——引领企业转型。战略性新兴产业已经成为企业升级发展的重要方向，根据国家信息中心的数据，截止到2018年上半年，战略性新兴产业A股上市公司数量占总体的比重达到42.4%，营收增速比总体高85.3%，研发投入强度比总体高44.7%，利润率比总体高12%。与此同时，基于创新的中小企业群体，也呈现出快速发展的良好态势。

加快自主创新体系建设，形成可持续的创新合力

取得成绩的同时，战略性新兴产业面临的问题也不少。“我们必须高度重视新兴产业发展中存在的问题，包括自主创新能力不足、创新生态尚未形成，以及区域发展不平衡、资源利用不够集约高效等突出问题。”任志武说。

首先要改善发展环境。战略性新兴产业具有基础性、前沿性的特点，有可能在促进传统产业升级的同时，也会对现有产业或市场秩序形成“破坏”或“颠覆”。而因为产业“太新”，部分现有的监管、审批体制可能并不适用。在鼓励其快速成长与引导其规范发展间如何寻找平衡点，是不小的挑战。

“应该充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步深化放管服改革，最大限度降低制度性交易成本，对新技术新业态采取鼓励创新、包容审慎的监管模式，进一步激发市场活力和社会创造力。”工信部规划司副巡视员周虎说。

加快自主创新体系建设，形成可持续的创新合力，也成为与会者的共识。专家认为，我国正处于向自主创新转型的关键时期，一要加大对重点技术突破的支持力度，加快先导科技布局，掌握核心关键技术。二要构建产学研用协同创新的新型创新平台，加快技术创新与推广。三要推进创新要素集聚，特别是加快急需人才的培养与引进，形成可持续的创新能力。

针对新兴产业融资难问题，国家战略性新兴产业专家委员会秘书长杜平表示，要让更多风险投资愿意进入实体经济，还要完善战略性新兴产业的资本退出机制。这既能一定程度减轻风险投资者的投资风险，也将激励更多资本投资实业领域的初创公司。

任志武建议，以发挥市场机制作用、形成普惠性政策为着力点，大力推动多种层次、多主体构建新兴产业发展基金、创业投资基金、国家融资担保基金，更好满足新兴产业融资需求。同时，加强政银合作专业指导，及时修订战略性新兴产业发展指导目录，建立滚动更新的战略性新兴产业领军企业“白名单”和高成长型优质中小企业库，帮助促进银企有效对接，为新兴产业拓展中长期融资渠道。

《 人民日报 》（ 2018年11月28日 13 版）

(责编：王仁宏、曹昆)