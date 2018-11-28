法院财产保全系统上线 保全申请一天内可办结

本报讯（记者 李铁柱）11月27日，北京一中院正式上线“网上财产保全服务系统”。该系统改变线下办理的传统模式，当事人申请保险公司担保，所需时间由过去的3-5天缩短到一天之内完成。
据了解，截至今年11月，北京一中院已裁定保全大标的额案件218件，较2017年同比增加122%，较2016年同比增加304%。保全财产标的额达157.3亿元。其中，仲裁保全137件，较2017年同比增加169%，较2016年同比增加621%。
据北京一中院立案庭副庭长周维平介绍，以前的保全申请环节，从当事人向仲裁委提交纸质材料，到仲裁委立案后邮寄法院、法院签收后再移交立案庭，最后分流到保全法官，完整耗时一般需要10天。现在，所有的工作都在网上一键完成。当事人申请保险公司担保，所需时间也由过去的3-5天缩短到一天之内完成。在保全审查环节，过去保全法官需要先整理申请材料，随后逐项审核，现场或者电话口头告知补正事项。这种释明告知往往需要反复多次。现在，保全法官直接审查系统整理好的材料，线上一次性书面告知补正材料清单即可。
在试运行阶段通过新的保全系统成功完成标的达600多万元的财产保全的吴坤律师告诉记者，她代理的这起案件，从2018年11月6日被北京仲裁委员会立案受理，至11月15日完成了仲裁保全案件的立案工作，仅仅用了7个工作日。这样的速度，在她所代理的案件中是最快的。
据了解，下一步，北京一中院还将依托三大信息化平台，五大系统、30余项特色服务子系统，持续推进诉讼服务不断提档升级，为人民群众提供更加优质的诉讼服务。
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