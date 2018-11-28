原标题：近六成重点城市二手房价下跌 一线均价达三四线5倍

在调控政策持续实施下，楼市降温态势更加明显。

中新经纬客户端从诸葛找房数据研究中心发布的最新《百城二手住宅均价报告》获悉，上周(11月19日-25日)，百城二手住宅挂牌均价为15341元/平方米，环比下跌0.18%；下跌城市57个，平均跌幅0.55%。

近六成重点城市二手房价下跌

上述报告指出，上周百城二手住宅挂牌均价与前一周均价相比，下跌城市57个，平均跌幅0.55%；上涨城市40个，平均涨幅0.44%；持平城市3个。整体来看，百城二手住宅均价15341元/平方米，环比均价下跌0.18%，跌幅略有收窄。诸葛找房分析师指出，随着调控的持续，市场预期逐渐发生变化，二手住宅市场热度不断下降，目前处于较为稳定的状态。

数据显示，淮安(-1.36%)、北海(-1.34%)、德阳(-1.28%)、厦门(-1.26%)、丹东(-1.13%)、桂林(-1.09%)、中山(-1.08%)、沈阳(-1.08%)、武汉(-1.05%)、宜昌(-0.93%)为环比跌幅TOP10城市。

上饶(1.27%)、嘉兴(1.21%)、泉州(1.09%)、许昌(1.09%)、西宁(1.06%)、临沂(1.06%)、鄂尔多斯(1.02%)、扬州(0.91%)、南宁(0.69%)、呼和浩特(0.63%)为环比涨幅TOP10城市。

厦门跌幅靠前 部分楼盘“面包比面粉还便宜”

中新经纬客户端注意到，在上述环比跌幅TOP10城市中，厦门二手房价格持续回落。此外，厦门部分楼盘以低于成本价销售的消息也引发市场关注。

11月15日，国家统计局发布的2018年10月70个大中城市二手住宅销售价格指数数据显示，厦门环比跌幅排在第1位，跌幅为0.9%，且跌幅较9月份扩大。

实际上，不仅二手房价格跌幅靠前，在统计局发布的2018年10月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数数据中，厦门环比跌幅排在第2位。

据媒体报道，厦门精装楼盘翔安金茂悦推出特价房源，单价仅2.8万元/平方米，这一价格比楼面价还便宜了1451元/平方米。

克而瑞厦门机构分析师胡慧在接受采访时表示，从厦门楼市市场方面来说，今年三季度末，在售项目打折成风，降价潮起。整体来看，厦门楼市受政策调控影响，一、二级市场逐渐回归平淡，进入长期盘整期，特别是2016年左右拍出的地王项目解套难，纷纷进入割肉阵痛阶段，在售项目打折让利成风，但整体去化仍难转好。对于房企而言，一方面土地市场低溢价成常态，拿地成本降低；另一方面新房市场利润空间严重压缩，资金回笼压力大。

在上海中原地产市场分析师卢文曦看来，房企对后市预期并不乐观，如果一味死守捂在手里只会增加亏损，而且现金流的压力会非常大。趁现在大幅打折还能吸引购买力的时候尽可能回笼资金，减少亏损。而拖到后面，不但亏损会增加，还输掉时间。

一线城市均价是三四线的5.34倍

从百城二手房挂牌均价情况来看，深圳以65845元/平方米位居榜首，其次为北京和上海，挂牌均价分别为63517元/平方米、58902元/平方米，TOP3城市二手房挂牌均价均超5.8万元/平方米。

资料图 中新经纬薛宇飞 摄

分城市等级来看，二线城市跌幅最大。一线城市挂牌均价58092/平方米，环比下跌0.02%；二线城市挂牌均价18697/平方米，环比下跌0.32%；三、四线城市挂牌均价10869元/平方米，环比小幅下跌0.09%。

数据显示，一线城市二手房挂牌均价是二线城市挂牌均价的3.11倍，是三四线城市挂牌均价的5.34倍。

分区域来看，各区域挂牌均价均有下降。东部城市挂牌均价20493元/平方米，环比下跌0.15%；中部城市挂牌均价10642元/平方米，环比下跌0.23%；东北城市挂牌均价9479元/平方米，环比下跌0.37%；西部城市挂牌均价9952元/平方米，环比下跌0.17%。

楼市整体退热或延续

近日，中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组、住房大数据联合实验室发布《中国住房市场发展月度分析报告(2018年11月)》(以下简称“分析报告”)。分析报告指出，10月全国房地产市场整体退热，一二三四线城市均稳中有降。

分析报告认为，在中央政治局会议定调坚决遏制房价上涨后，房价上涨预期有了显著的改变。市场观望情绪增强，投资投机热情下降。房地产调控政策保持了其平稳性与延续性，部分开发商及住房投资者关于调控政策放松的预期落空。货币化棚改政策的调整，对二三四线城市房地产热起到了釜底抽薪的作用。

分析报告同时指出，中央抑制房价上涨的决心没有发生改变，“房住不炒”的方略也在从各方面得到进一步落实。这不仅对稳定房价预期有积极作用，也将促使开发企业放弃幻想转变经营方式，同时将促使地方政府将房地产调控政策真正落到实处。

分析报告预测，短期内一二线城市房价稳中略降，三四线城市涨速进一步下降。少部分房价虚高严重的二三四线城市可能进入风险释放区域。

此外，分析报告还提出五点建议：一是保持货币政策的稳健中性，不宜放水或大幅紧缩。二是坚持“房住不炒”和“因城施策”方略，保持调控政策定力、稳定房价预期。三是建立完善住房租赁市场相关制度。四是加大政府对基本公共服务投入，多渠道扩大基本公共服务供给。五是加快推进住房供给侧改革和长效机制建设。

(责编：杨曦、仝宗莉)