原标题：争议声中“《木石图》”拍出4.1亿天价

26日晚，《木石图》拍出4.117亿元人民币天价

11月26日晚，佳士得香港秋季拍卖中，被定为北宋著名文学家、书法家、画家苏轼的绘画作品《木石图》以4.1亿港元落槌，加上后续买家需要支付的佣金，总价高达4.636亿港元，约合4.117亿元人民币。北京青年报记者检索发现，这个价格创下了中国古代绘画作品的拍卖纪录。佳士得官方表示，这幅画系从日本寻回。尽管佳士得认可这幅画为苏轼真迹，但仍有不少学者认为这幅画的真伪还需要进一步鉴定。

“苏轼《木石图》”拍出超4亿元天价

26日晚，佳士得香港秋季拍卖中，经过激烈的竞争，一幅被认为由北宋著名文学家苏轼绘制的《木石图》以4.636亿港元的价格成交。佳士得拍卖公司坦言，这个价格刷新了4年前另一件拍品“明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡”创下的3.484亿港元的佳士得公司亚洲区竞拍纪录。同时，北青报记者检索发现，这幅《木石图》也是迄今为止中国古代绘画拍出的第一高价。

北青报记者了解到，自从佳士得于今年8月30日在官网上发布《木石图》的拍卖信息以来，这幅画就引发了公众的关注。据佳士得官网介绍，整个拍卖过程持续了5分多钟。有媒体援引佳士得拍卖亚洲区总裁魏蔚的话表示：“买家来自大中华区，所以一定是回到中国人手上。”

佳士得亚洲区副主席暨亚洲艺术部主席石俊生于拍卖结束后称，非常荣幸征集到《木石图》这件“极具文化和历史价值的作品”，其成交价更是“充分显示了该作品在中国文化艺术史上的巅峰地位”。

在此前的拍卖宣传材料中，佳士得称这幅苏轼的《木石图》为“中国书画旷古烁今之作，文人先驱苏轼传世真迹”，并将其定为今年佳士得香港秋季拍卖的领衔拍品。据媒体报道，今年上半年，佳士得曾将此幅画进行小范围观赏，当时的起拍底价为4.5亿港元。但到了8月底，随着一些学者对这幅画真伪发出质疑，又有报道称这幅画的预估成交价为4亿港元，最终，在拍卖会当晚，该画的起拍价仅为3亿多港元。

系拍卖公司从日本寻回

佳士得在宣传材料中介绍，《木石图》又称《枯木怪石图》，是苏轼任徐州太守时前往萧县圣泉寺时所创作的一幅纸本墨笔画。该画作画面内容简洁明了：一株枯木、一具怪石，怪石后有矮竹伸出。画作裱成手卷，其后有题跋4首，包括同代著名画家兼书法大师、与苏轼同为“宋代四大书法名家”的米芾。画卷另有鉴藏印共41枚。

由于迄今为止苏轼的真迹可以称得上“凤毛麟角”，只有现藏于中国美术馆的《潇湘竹石图》和上海博物馆的《苏轼枯木竹石、文同墨竹合卷》两件流传，但此两幅画作的真赝也仍存争议，加上该《木石图》还有书法名家米芾的题跋，使得这幅画显得格外引人注意。

根据佳士得官网上对这幅画的介绍，佳士得公司的专家们认为此画的创作时间应该在公元1071年到1101年之间。苏轼将这幅画作为礼物送给了他的友人，这位友人于是邀请了刘良佐和米芾为其题跋。从装裱方式来看，目前所见的作品是明朝时装裱的。整幅手卷上所见的41枚鉴藏印分别来自南宋、元、明的收藏家。

不过，这幅《木石图》没有出现在清代的任何文献记载中。佳士得官网介绍，1937年，此画流传至北京书画商及古董商白坚夫手中，其妻为日本人，此后该画被带往日本，直至被佳士得公司从日本寻回。

拍卖画作真伪仍存疑

佳士得公司认为，这幅画画风与苏轼相似，传承有序，又有与苏轼同时期的名家题跋，可将其定为苏轼的作品。

尽管如此，仍有不少书画专家对这幅画的真伪表示怀疑。一位业内专家告诉北青报记者，鉴定这幅画的一大难点在于目前没有确定属于苏轼的画作流传下来，“虽然国内也有博物馆藏有传为苏轼的作品，但都没有明确能认定是苏轼的证据，争议还是存在的。因此此次《木石图》出来之后，我们只能和同时期其他画家的作品对比研究，另外就是查看画上米芾等人的题跋是否是真迹。”他表示，从自己的观点来看，这幅画一些笔法的处理略显生涩，“米芾的题跋也有值得商榷的地方。但这些都是见仁见智的观点，这幅画的真伪还需要今后学界进一步研究鉴定。”

文/本报记者 屈畅

实习生 施世泉

(责编：仝宗莉、杨曦)