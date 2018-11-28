原标题：混改打开国企民企共赢空间

混合所有制改革是新一轮国企改革中备受关注的一项。11月26日下午，山西省国资委举行推介会，公开发布账面净值超过340亿元的108个混改项目，向央企民企、省外企业和社会资本敞开合作大门。自2014年国务院国资委启动本轮混改首批试点以来，混改不断为国企民企互利共赢打开空间。国务院国资委有关负责人表示，未来，国企混改还将以更大力度推进。

混改拓展增长空间

4年多来，混改各项试点梯次展开。2014年，国资委选择中国建材、国药集团开展混合所有制改革试点。到2017年底，两家集团各自70%、90%的营业收入来自混合所有制企业。2016年以来，在电力、石油、天然气、民航、电信、军工等重要行业领域，先后选择三批50家国有企业开展混改试点。2016年8月，混合所有制企业员工持股试点正式启动，全国近200家企业开展这项试点。

通过改制上市、股权转让、增资扩股、合资新设、市场化重组以及基金投资等多种方式，国有企业与民营资本进行了广泛合作。数据显示，2013-2017年，民营资本通过各种方式参与中央企业混改，投资金额超过1.1万亿元，省级国有企业引入非公有资本也超过5000亿元。同期，国有企业积极投资入股非国有企业，其中省级国有企业投资参股非公有企业金额超过6000亿元。

借助混改，国企民企共同受益。中国联通引入14家战略投资者实行混改，今年1-9月实现利润总额105.5亿元，同比增长95.9%。国投旗下国投高新以基金等方式投资一批引领产业发展的民营企业，支持1800多家创新型中小企业发展，创造专利超过万项，吸纳就业30万人。

国务院国资委研究中心副研究员周丽莎向本报记者分析，一方面国有企业引入非公有资本，实现市场化经营，提高效率；另一方面，国有企业也可以入股非公有企业，特别是新兴产业，方式上更多以股权投资为主，不过多干预管理，并可以有序退出。国企民企相互补充发展，既拓展了双方可持续增长的利润空间，也有利于整体协调发展。

国有资本有进有退

“国有企业以混改为契机，更好实现国有资本有进有退，进一步向重要行业和关键领域集中。”国务院国资委副主任翁杰明说。

目前，中央企业超过80%资产已集中在石油石化、电力、军工、通信、运输、矿业、冶金和机械等重要行业。中央企业“压减”的11650户法人中，超过2000户的控股权转让给了非国有资本。中国宝武所属的宝钢气体，虽然连续多年净资产收益率在10%以上，盈利状况良好，但由于不符合主业发展方向，也将控股权转让给了非国有资本。

在周丽莎看来，有进有退是在国有企业分类的基础上来看。主业处于充分竞争行业和领域的商业一类国有企业，也是混改力度比较大的企业，一些地方国有控股甚至调整为参股。而在关系国计民生、国家战略的核心产业，国有资本进一步集中，这就是对不同类别有进有退。

在这些原则下，大多数国有企业已在资本层面实现混合。截至2017年底，国资委监管的中央企业及各级子企业中，混合所有制户数占比达到69%，省级国有企业混合所有制户数占比达到56%。

充分竞争领域国有企业混合程度更高。目前，商业一类中央企业的混改比例已超过70%，其中建筑、房地产、制造、通信、批发零售等5个行业混改户数占比分别达到了87%、80%、75%、74%和72%，中央企业四级及以下子企业超过85%实现了混改。开展混改的省属国有企业中，商业一类企业占比达到88%，二至四级企业占比超过90%。

“这些试点总体进展良好，达到预期效果，起到了以点带面的作用。”翁杰明说。

分类分层推进混改

未来混改，需要进一步聚焦重点和难点，统筹深入推进。

翁杰明表示，将以更大力度、更深层次推进国有企业混合所有制改革，实现国有资本与其他各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

“我们将紧密结合企业功能定位，分类分层推进混改。”翁杰明具体介绍说，从企业类别看，将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企的混改；从企业层级看，要重点引导在子公司层面有序推进混改，加强统筹规划，避免企业内部层层股权多元化加大管理难度。

在电力、石油、天然气、民航等重点领域的混改也将持续发力。未来将着力提高重点领域开放力度，向非公有资本有序扩大开放的领域和范围，增加开放的广度和深度；增加重点领域混改试点企业数量，形成更多典型案例，有效促进以点带面，并选取一批层级更高、规模更大的企业开展试点，提升改革效果和影响。

翁杰明强调，要更好放大国企改革乘数效应，混改中要统筹推行落实董事会职权、市场化选聘经营管理者、实施企业薪酬分配差异化改革、开展员工持股等，提升改革的体系性、整体性。同时，要坚持以管资本为主，转换对混改企业的监管方式，对混改企业大胆放权，重点抓好事中和事后监管，不干预企业日常经营活动。

(责编：杨曦、仝宗莉)