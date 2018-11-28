原标题：高速交警“唐僧式执法”走红

胡大鹏在执勤中帮助遇到困难的司机

连日来，一段交警“唐僧式执法”的视频，在社交媒体上热传。11月18日，在吉林靖宇县，一名货车司机被查出使用假合格证明、无证驾驶、使用他人机动车号牌等6项违法行为。交警执法时，司机面对各种询问选择“打太极”，回答含混不清试图躲避，但被交警直接回怼“你哪儿来的勇气”、“给你个坦克你也开啊”。最终，该司机因6项违法行为被处以行政拘留20日，罚款2.3万元。

执法视频曝光后，获得众多网友点赞，不少网友认为交警业务熟练、情商高，这种不激化矛盾的处理方式值得推广，但也有人疑问：执法的时候是不是应该严肃一点？11月27日，北京青年报记者联系到视频中的交警——吉林省高速公路公安局靖宇分局白山大队的胡大鹏。胡大鹏介绍，他是长春人，从警7年多，“妙语连珠”式的回怼，对他们来说是执法时的常态，也是讲究执法艺术的体现。

事件

凭经验看出车辆“有猫腻”

北青报：视频里查处车辆是哪天的事情？

胡大鹏:11月18日下午。当时我跟我同事正在（吉林省）辉白高速公路白山站口执勤，当时这辆大货车正从高速上下来，拉了一车货，车速非常快，高速下站口那里有一段弯路，这辆货车冲着我们栽栽愣愣（晃晃悠悠）地打着斜就过来了。

北青报：怎么发觉这辆车有问题？

胡大鹏:这辆车的外观非常旧。一般像这种大货车的年检期都非常短，挡风玻璃上应该贴满一排一排的（年检标识和保险标识），但这辆车只有两个贴，还非常的新。第一感觉这辆车像是有问题的，就拦下做进一步的检查。

北青报：检查过程中，你是怎么和司机沟通的？

胡大鹏:首先，这名货车司机出示的驾驶证和行驶证字体非常别扭，我们怀疑是假证，之后通过与官网系统的证件做比对，发现包括牌照、年检贴、保险贴、行驶证、驾驶证在内，他的整套手续都是假的。

当时我揭他的假保险标志，他不让，我就直接问他“假的为啥不能揭？你咋这么理直气壮跟我说话呢，哪儿来的勇气呢”。之后我问他牌照哪儿来的，他说捡的，我就直接问他：“在哪儿捡的，你怎么这么会捡呢，我咋就捡不着呢？”后来司机跟我“求情”，我也没想什么，直接脱口而出：“啥车你都敢开，给你个坦克你上去你也开？”他还想给我“塞钱”，也被我怼回去了。

除此之外，我们执法时还在车内搜出一把卡簧刀和一把菜刀，不过视频当中没有把卡簧刀截进去。最后，我们依法对司机进行了查处。

细节

“妙语连珠”式回怼是常态

北青报：网友评价说你回怼司机的时候“妙语连珠”。

胡大鹏：现在我还对这名司机有一些印象。他挺狡猾的，不跟我们说实话，你看视频里我问的问题他都不直接回答，东扯一下西扯一下，所以你必须直接“怼”上去。

北青报：不过也有网友会问，执法时这样“调侃”是不是不够严肃。

胡大鹏：现在也要求我们要理性平和地执法，要讲究执法艺术，对待什么样的人说什么话。我们东北的驾驶员普遍性子直、嗓门大，对这样大大咧咧的人讲“法言法语”，他肯定不会听，所以用这种方式更好沟通。

北青报：也有很多人问，你平时查处外地车辆或驾驶员时也用方言交流吗？

胡大鹏：一般遇到的外地车辆比较少，十一期间会多点儿，因为去长白山要路过这里。外地来的游客说的都是普通话，我感觉……我说的也是普通话啊，多标准啊，所以交流没什么问题。

影响

因视频走红被同事“调侃”

北青报：最近这段执法视频在社交媒体上走红，你怎么看？

胡大鹏：我对这次执法没什么特别深的印象，后来再看视频的时候我还问同事“我当时是这么说的吗”。我觉得东北人说话基本都这样，自己看视频的时候，没感觉到有什么笑点。可能这个口音在其他人听来会觉得比较有意思吧。

北青报：对你的生活和工作会产生影响吗？

胡大鹏：最先看到视频的是我朋友，他给我打电话才知道的。后来在网上看到挺多网友说我说话特别逗，当时给我整的有点“不会了”（懵了），怕会有什么负面影响。但是我回忆我那天说了挺多“法言法语”的啊，可能被“快进”了，哈哈。现在同事们有时候也会拿我开玩笑，用我视频里的那几句话调侃我，说“给你个坦克你也开啊”。

文/本报记者 张雅 实习生 张曜麟

供图/吉林高速公路公安局靖宇分局

(责编：仝宗莉、杨曦)