财政部：前10月国有企业利润总额同比增长17.3%

人民网北京11月28日电 财政部官网27日公布1-10月全国国有及国有控股企业经济运行情况，1-10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%。财政部表示，前10月全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行态势较好，钢铁、石油石化、有色等行业利润增长较快。

国有企业主要经济效益指标情况如下

(一)营业总收入。1-10月，国有企业营业总收入469528.2亿元，同比②(下同)增长10.6%。(1)中央企业273936.7亿元，同比增长11.0%。(2)地方国有企业195591.5亿元，同比增长10.0%。

(二)营业总成本。1-10月，国有企业营业总成本452695.5亿元，同比增长10.1%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7%、9.7%和13.1%。(1)中央企业260875.6亿元，同比增长10.5%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.4%、8.8%和8.4%。(2)地方国有企业191819.9亿元，同比增长9.6%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长7.9%、10.7%和17.2%。

(三)利润总额。1-10月，国有企业利润总额28031.4亿元，同比增长17.3%。(1)中央企业18061.4亿元，同比增长17.0%。(2)地方国有企业9970.0亿元，同比增长17.8%。

(四)税后净利润。1-10月，国有企业税后净利润20655.7亿元，增长15.3%。(1)中央企业13296.8亿元，增长15.0%。(2)地方国有企业7358.9亿元，增长15.9%。

(五)应交税金。1-10月，国有企业应交税金37604.8亿元，同比增长5.3%。(1)中央企业26845.7亿元，同比增长3.2%。(2)地方国有企业10759.1亿元，同比增长10.8%。

(六)资产、负债和所有者权益。10月末，国有企业资产总额1757185.7亿元，增长8.5%；负债总额1138838.0亿元，增长7.7%；所有者权益合计618347.7亿元，增长9.9%。(1)中央企业资产总额795774.4亿元，增长7.1%；负债总额538491.7亿元，增长6.6%；所有者权益合计257282.7亿元，增长8.1%。(2)地方国有企业资产总额961411.3亿元，增长9.7%；负债总额600346.3亿元，增长8.7%；所有者权益合计361065.0亿元，增长11.3%。

(七)净资产收益率。1-10月，国有企业净资产收益率3.3%，增长0.1个百分点。(1)中央企业5.2%，增长0.3个百分点。(2)地方国有企业2.0%，与上年同期持平。

(八)资产负债率。10月末，国有企业资产负债率64.8%，降低0.5个百分点。(1)中央企业67.7%，降低0.3个百分点。(2)地方国有企业62.4%，降低0.6个百分点。

(责编：仝宗莉、杨曦)