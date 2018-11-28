险资加速增援民企 资金规模大和长期持有是两大优势

保险业纾困上市公司股权质押风险正在加速推进，截至目前，已有国寿资管、人保资管、太平资管、阳光资管、新华资管、泰康资管等6家保险资产管理公司先后设立了纾困系列专项产品并完成登记手续，合计规模达860亿元。分析人士认为，以价值投资为核心的保险资金加速进入市场，将会提振企业信心。
苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，保险纾困资金将根据各大保险公司的实际资产配置需要来进行确定，从目前已成立纾困基金的保险公司情况看，预计新增资金规模将逾千亿元。
黄志龙认为，险资纾困民企的优势主要有：一是资金规模大，可用于救助民企的资金量在主要机构投资者中是仅次于商业银行的，但银行只能提供贷款，不能直接投资民企的股权；二是险资是价值投资的坚定实践者，坚持长期持有而不是短期操作的投资策略，因而是解救民企的重要资金来源。
在谈及险企设立纾困专项产品将如何对接民企需求时，黄志龙表示，险资一般都是通过两种渠道支持民企：一是险资在二级市场购买民企股票，二是险资成立一个基金或资产计划，引导社会资本积极参与民企的股票定增，间接持有民企股权。这两种方式能够有效支持民企的需求。
值得关注的是，在为优质上市公司纾困的同时，保险机构应如何把控风险，最终平稳退出是至关重要的。对此，一位不愿具名的分析师告诉记者，由于保险资金对投资期限、资金安全性有较高要求，故而在产品设计上要结合此类资金的需求对条款进行设计和调整，以保证有足够的感兴趣的资金对产品进行认购。
国泰君安分析师刘易表示，保险机构多以战略和财务投资者角色进入市场进行纾困，对保底收益有一定要求，“债＋债转股”模式可能更受青睐。
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