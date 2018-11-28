原标题：深化粮食收储制度改革 完善粮食最低收购价政策

国家发展改革委近日公布了2019年小麦最低收购价，每斤1.12元，比上年下调0.03元。这是小麦最低收购价继2018年调整后的第二次调价。尽管两次小麦最低收购价调低的幅度都只有0.03元，但其释放的深化粮食收储制度改革、完善粮食最低收购价政策的信号却十分明显。

完善粮食最低收购价政策，是推进农业供给侧结构性改革、深化农产品收储制度与价格形成机制改革的迫切要求。从近几年实践看，国家在完善粮食最低收购价政策中，始终遵循原则，保持正确方向。一是坚持底线思维，确保口粮绝对安全。稻谷和小麦作为口粮品种，自给率要求高，要把“保供给”作为完善政策的基本底线。二是坚持市场化改革方向。促进粮食价格由市场形成、有效反映市场供求，激发市场活力，推动提质增效，保护好粮农基本利益不受损、提质能增收。三是坚持价补分离，增强政策弹性。按照价补分离原则，逐步退出政策的增收功能，完善实施机制，增强政策的灵活性和弹性。四是坚持稳中有进。保持政策框架基本稳定，稳妥推进改革，加强政策协同。

随着最低收购价政策的调整完善，明确释放了政策改革信号，改变了价格水平只升不降的市场预期，农民根据市场价格信号扩大优质粮生产；有效激发了贸易商、加工企业等市场主体活力，更好地发挥市场机制作用，实现产业上下游的协调发展；托市收购量大幅减少，政策的托市机制已趋于回归托底功能，突出兜底线、稳预期的政策定位。这对推进农业供给侧结构性改革、深化农产品收储制度与价格形成机制改革具有重要意义。对于粮农来说，今后不再单纯追求产量，而是更加追求品质的提升。

近几年，国家逐步完善粮食最低收购价政策，注重系统谋划、顶层设计，积极稳妥、稳中有进，较好地把握了政策调整时机、节奏和力度。既坚持市场导向，又注重发挥政府支持和调控作用；既促进了农业调结构、减库存、提质量、增效益，又保障了粮食生产能力，守住了粮食安全底线。（原文来源：经济日报 作者：中国粮食经济学会副会长、同济大学经济与管理学院教授 程国强）

(责编：杨曦、赵爽)