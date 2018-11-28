原标题：短视频江湖风云再起 内容竞争日趋激烈

原标题：为了吸引用户，各种短视频平台层出不穷，竞争激烈

短视频江湖风云再起

“南抖音北快手，中间夹个火山口。”近两年，为了吸引用户，各种短视频平台层出不穷，纷争不断。这场短视频江湖争斗之中，抖音、快手占尽风头，可说是预选赛的王者选手。然而两年来，短视频之争已进入市场饱和期，各平台用户量已从高速增长期进入稳定期，而流量红利也逐渐减少。

但江湖依旧，波澜再起，短视频之争还未分出胜负。

内容竞争日趋激烈

短视频平台竞争的上半场，一直是各方资本发力的角逐。百度、腾讯、网易、搜狐、微博，这些互联网平台无一缺席。上个月，百度宣布旗下的好看视频用户规模已突破2亿。而在腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯正式发布了精品原创短视频平台——yoo视频。

短视频行业上半场爆发式增长后已成为诸多企业重要的业务增长点，资料显示，目前百度短视频日活跃用户数超过1.1亿，短视频日分发量超过30亿次。就连抖音海外版也已覆盖超过150个国家和地区，在40多个国家应用商店排名前列。

“短视频市场还在爆发前夜，现在市面上的短视频产品并不代表短视频的未来。”腾讯公司副总裁林松涛认为。虽然目前短视频市场已经饱和，资本发力也趋向理智，但其实短视频平台之争下半场好戏才刚开演。

目前短视频平台都偏重于娱乐视频，模仿以及二次搬运内容较多，优质的原创内容较为稀缺。业内人士指出，优质视频内容才是提升视频平台用户体验的重要元素。此外，短视频内容同质化问题严重，以抖音“挑战”玩法为例，用户可以发视频发起各类挑战，接受挑战的用户可以上传自己模仿的视频，诸如此类的视频引发了用户审美疲劳。

对此，一些短视频平台推出一系列升级扶持计划，通过提供更好的平台流量与更丰富的资金补贴，吸引原创作者加盟。除了原创，针对用户兴趣爱好，短视频平台开始将目光放在垂直行业上，比如用户熟知的梨视频专注新闻咨询，动次则专注于音乐市场的新人挖掘、音乐版权、娱乐营销方面；腾讯一直专注社交，此次推出yoo视频就意在为年轻用户提供丰富的线上兴趣赛道、全民才艺线上竞演内容。

影视剧IP成为新竞争点

时至今日，看剧刷弹幕已经不是新鲜事儿，看剧同时跟主演一起拍短视频正逐渐流行。《如懿传》在腾讯视频热播时，插播的小广告里宫女抢着洗碗只为和郑恺在微视合拍。

在短视频火爆之前，许多影视剧都会借助剪辑三分钟左右的视频在资讯平台宣传，而今短视频平台却开始了转型短影视制作。

网易今年从各大卫视着手，聚焦剧集、综艺等优质短视频，宣布正式进军短视频领域。在此方面，腾讯和爱奇艺如今在同行中动作较大，腾讯yoo视频根植于移动端的短视频平台，在“草根”内容的基础上，进一步强化了短视频内容生产的秩序，主打生产“剧情式”的内容作品，微剧、微综艺都是它主推的内容。

现在，yoo视频已经上线了每集只有4分钟的泡面番《抱歉了同事》、情感类微剧《声声慢》和历史微剧《史密私》等作品。这些剧集内容特点是时长都非常短，但在短时间内做到剧情多次反转，而且剧情注重打造人物角色性格。

在短视频与综艺节目的联手上，西瓜视频今年在综艺领域投入近40亿元，打造移动综艺生态IP，推出了六部微综艺和两部原生互动综艺。

可以看出，在轻综艺和短剧集之后，时间更短、互动率更高的微剧、微综艺成为了视频平台们的新宠。在短视频用户规模整体提升、商业变现模式更趋于成熟的现在，短视频杀入影视圈已经成为一种新趋势。

流量黑市或成行业杀手

短视频的行业自律一直为用户所关注，此前不少平台由于充斥低俗、暴力、色情等内容，形成不良风气和负面导向，被国家网信办依法约谈，责令全面整改，违规网络主播也被纳入跨平台禁播黑名单，禁止其再次注册直播账号。

业内人士认为，平台视频内容的优劣对平台发展至关重要，但行业内部的一些交易买卖或许会成为新的行业杀手。近日有媒体报道，短视频流量火爆的背后是“神秘”的刷粉工作室。一些名为“抖音号业务交易”的QQ群里，网友们都在发布刷粉或卖号交易。“2000以内的抖音号联系我一下”，“30多万粉丝抖音号无刷粉，职场励志类，已在赚钱，低价出”。记者搜索QQ群名，“抖音互粉互赞交流”、“抖音靓号业务交易”、“抖音快手号交易买卖群”等群中，账号交易的信息层出不穷，而交易的账号不仅有抖音，还包括快手、皮皮虾、火山小视频、YY视频。

据了解，除了“散户式”交易，市场上还出现了短视频账号交易平台。记者在交易网页发现，交易商品类型包含“快手”“抖音”，可选择粉丝量、点赞数、播放量、账号类别、注册时间等等，标准高低决定交易价格。其中第一条“情感类抖音号，31W粉丝，182.6W赞，未实名无违规，有直播和长视频权限，卖家诚心出售。”标价14000元。为了尽快交易，卖家在商品介绍里多图展示点赞数。在售短视频账号价格最高的是一款游戏类快手号，粉丝量217万，标价为333333元。

而据相关报道，销售这些短视频账号的，一是有一定粉丝量的短视频自媒体人因个人原因出售账号。另一种则是专业养号人，他们往往一次性从零开始运营(养)一批号，等粉丝量、点赞数、播放量达到一定程度后，再转手卖出，继续养下一批，以此盈利。于是，短视频火爆的背后，是各个平台账号养号、卖号、刷量、代运营、代开通等业务。

“多数账号是行业黑市自己刷火的，为了卖个好价格，互粉业务非常受欢迎。”从事抖音代开业务的网友“米粉er”向《工人日报》记者介绍，“这些账号内容大同小异，没什么营养。反正客户也是随机刷，流量大的账号卖价高，收取的广告费也高。其实我们做这行都知道，账户交易会导致短视频产业内容生态恶化，也许一些短视频平台会毁在这些黑市交易上。”（记者 徐潇）

(责编：杨曦、仝宗莉)