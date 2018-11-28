照顾失智老人每月4天假 政府买单“喘息服务”的意义

原标题： 非常视点 政府买单“喘息服务”有风向标意义

随着老龄社会的到来，各种与老人有关的服务多了起来。日前，北京市丰台区老龄办贴出公告，试点通过政府购买“喘息服务”的方式，给长期照料失能、失智老人的家庭成员每月放4天假，其间政府付费请专业护工照料失能、失智老人，需要“喘息服务”的家庭即日起可到居委会提出申请。这是北京市首个由政府买单提供“喘息服务”的试点。

老龄社会已经来了，而且速度有点快。根据全国老龄办公布的数据，截至2017年底，我国60岁及以上老年人口已达2.41亿人，占总人口的17.3%（国际标准占比为7%），预计到2050年前后，老年人口占比将达34.9%。这意味着，2012年是五个人养一个老人，到2030年是两个人养一个老人，到2050年一个人就得养一个老人。另有研究表明，中国人口老龄化程度持续加深，老年人收入水平总体不高，全民对老龄社会准备不足。

应对老龄社会，离不开有效的服务供给。社会化养老已然破题，获得了快速发展，但是，社会化养老不是“免费蛋糕”，对于很多家庭来说，把老人送进养老机构是一笔不菲的支出。还有一些老人存在失能、失智的情况，把他们送进养老机构，要想得到精心照顾，需要更高费用，家人也不放心。所谓“陪伴是最长情的告白”，陪伴不仅指陪伴恋人、配偶和孩子，也理当包括陪伴老人，而且有些老人更需要陪伴。

过去，失能、失智老人的养老问题一般在家解决，也就是留在家里，由家庭成员照料。照顾失能、失智老人不是一件轻松的事情，其中的苦与累，经历过的人最有体会，一个没有大爱大善的人，很难做得到、做得好、做得持久。生活中有不少这样的家庭，其中一些家庭得到媒体关注，被当作好人好事报道，子女赢得了“好儿子”“好儿媳”等褒誉，但制度层面的奖励，一般以精神为主，而且不具有普遍性。

现在好了，“喘息服务”已经来了。几年前北京提出探索“喘息服务”，也就是每年给久病床前的孝子放几天假，想法当然很好，但出台详细政策并不容易，尤其是照顾者放假期间，照料老人的费用到底由家庭负担还是政府支持，更是社会关注的焦点。随着本月初北京市民政局发文，明确费用由政府买单，“喘息服务”也从纸上走了下来。

应对老龄社会挑战，需要发挥“三双手”的作用。一双是政府有形之手，通过公共服务的形式，提供更多普惠化的养老服务；一双是市场无形之手，推动更多社会资源进入养老领域，扩大养老服务供给，提高养老服务质量；还有一双是市民善良之手，弘扬传统美德，提升社会文明，深入发挥家庭在养老中的作用。发挥市民善良之手的作用，并不是不要政府有形之手和市场无形之手，也不是后两双手不作为、慢作为的理由，而是说家庭在养老中发挥着重要作用，不可替代也不能替代。

政府有形之手、市场无形之手与市民善良之手，这“三双手”并非各自为政，更不是割裂对立的关系，而是相互补充、相互促进的关系。拿政府有形之手来说，主要是发挥正确的引导、带动作用，政府买单提供“喘息服务”，就是对善良之手的引导和鼓励。对很多家庭来说，也未必在乎一个月四天的补贴，关键是从中感受到了社会温情，从而产生了一种“德不孤，必有邻”的道德温暖。这对于弘扬传统美德和社会主流价值，有着重要的风向标意义。

政府买单“喘息服务”让人眼前一亮。此前，有地方出台了“护理假”，体现的也是对老龄社会的重视和应对。进一步发挥“三双手”作用，特别是让政府有形之手、市场无形之手、市民善良之手协同作用，还有很多文章可做，文章做大了做好了，就是一片靓丽的风景。（东原）

(责编：杨曦、仝宗莉)