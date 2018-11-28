原标题：战略性新兴产业将迎更大力度支持政策

战略性新兴产业将迎更大力度政策支持，包括加快自主创新体系建设和先导科技布局，重点突破关键领域、卡脖子环节及瓶颈，发展和培育一批高水平产业集群，建立领军企业白名单和高成长型优质中小企业库，加大金融财政支持力度等。这是《经济参考报》记者27日从第二届战略性新兴产业发展高峰论坛上获悉的内容。

“在看到我国战略性新兴产业取得进展的同时，必须高度重视解决新兴产业发展中存在的自主创新能力不足、创新生态尚不完善、发展效率不高、区域发展不平衡等长期性突出问题。”发改委副秘书长任志武在会上表示。

任志武表示，未来将进一步加快自主创新体系建设，加大对重点技术突破的支持力度，加快先导科技布局，掌握核心关键技术。构建产学研用协同创新的新型创新平台，加快技术创新与推广。

工信部规划司副巡视员周虎也表示，要集中精锐力量，重点突破关键领域、卡脖子环节瓶颈，为创新和新兴产业发展奠定坚实基础。“下一步还将推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，促进我国产业迈向全球价值链中高端”。

一批高水平新兴产业集群将得到重点发展。任志武表示，将进一步鼓励和支持各地聚焦重点领域、重点区域，加快构建政策完善、创新要素集聚、产业链完备的创新发展生态，发展和培育一批具有市场影响力和具有特色优势、有力带动区域经济转型发展的新兴产业集群。

此外，战略性新兴产业还将获得更大力度的金融财政支持。“要大力推动多种层次、多主体构建新兴产业发展基金、创业投资基金、国家融资担保基金。加强政银合作，及时修订战略性新兴产业发展指导目录，建立滚动更新的战略性新兴产业领军企业白名单和高成长型优质中小企业库。拓展新兴产业融资、特别是中长期融资渠道。”任志武透露。

(责编：仝宗莉、赵爽)