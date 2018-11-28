原标题：民企债券融资工具迎发展机遇

借纾困民企融资难融资贵的政策东风，我国信用衍生品交易市场近期迎来“民企债券＋CRMW（信用风险缓释凭证）”的创设高潮。银行间市场交易商协会官网显示，27日有3家银行发布信用风险缓释凭证预配售情况公告，名义本金总和为3.9亿元。

通俗理解，CRMW类似于投资人为信用债购买的违约“保险”。投资者购买标的债券时，也购买一定的信用风险缓释凭证，该凭证由中债信用增进公司或者其他金融机构以该债券为标的创设。若债券发生违约等信用事件，CRMW创设机构需向债券投资者支付损失补偿或者按原值买入该债券。

10月22日，央行宣布引导设立民企债券融资支持工具，截至11月27日，一个多月时间内银行已累计创设28笔挂钩民企债券的CRMW，预配售名义本金36亿元，支持债券发行的规模近百亿元。此外，还有3笔挂钩民企的CRMW已完成信息披露，将于近期完成创设。

有了缓释凭证的加持，近期一些民企债券发行成本下降明显。例如，几乎在同一时期发行的“18荣盛SCP005”和“18荣盛SCP004”，因前者配有CRMW，债券发行利率较后者下降了3个基点。

海通证券首席经济学家姜超指出，当前与信用风险缓释工具挂钩的民企主体呈现四个特点，一是评级下沉至AA级；二是多数集中在江浙地区；三是从财务指标看，挂钩民企均处于盈利状态；四是部分挂钩企业存在较大短期偿债压力，资金链紧张。

此前在国务院政策吹风会上，央行副行长潘功胜介绍，初步估算民企债券融资支持工具可能会形成1600亿元规模。从目前已经创设的CRMW产品来看，创设金额多在1-2.5亿元。姜超表示，粗略预计，1600亿元可以创设800-1000只左右的信用保护产品，假设此后单只CRMW对债券发行量的覆盖率平均在50％，那么1600亿元大约可以覆盖3200亿元的债券规模。

早在2010年10月，交易商协会就发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》及其配套文件，开启了国内信用风险缓释工具的序幕。之所以多年来默默无闻，业内人士表示，主要是因为此前并未有大规模的信用债违约，加上国内市场环境并未完全成熟，曾经由机构尝试发过几单业务后便陷于停滞。在民企发债遇冷，信用环境较差的情况下，这一工具得以重出江湖，并受到各方的青睐。

截至目前，共有47家机构备案成为信用风险缓释工具核心交易商，41家机构备案成为信用风险缓释凭证创设机构，39家机构备案成为信用联结票据创设机构。

(责编：仝宗莉、赵爽)