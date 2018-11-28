深耕信用担保理论基础

在经济发达国家，现代信用担保业早已走过了近一个世纪的历程，已经形成了成熟的业务种类、机构设置和运行机制。然而，在彼时的中国，信用担保业还是一个陌生的领域。中保投公司历时多年，先后考察日、韩、美、德、英、法、意等数十个国家的专业担保、保险机构，充分了解国外担保机构的发展历程与现状，学习和借鉴国外成熟经验，引进、翻译、编撰大批专业书籍，为中投保公司自身发展和中国担保业发展奠定了扎实的理论基础，也为政府制定政策提供重要参考和依据。

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