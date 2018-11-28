参与担保行业立法立规

担保行业建立之初，我国市场经济处于初步构建阶段，尚未颁布规范担保行为和担保机构的专门法律法规。为了规范行业发展，中投保公司积极参与中国担保行业法律法规的立法、司法解释及担保行业管理办法的制定，为我国担保立法和专业信用担保制度的建立做出了独有的贡献。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)