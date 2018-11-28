推动国际同业交流合作

为了引入国际同业的先进经验、风险控制技术和管理方法，中投保公司还积极开展与国际著名的保证保险协会或机构的交流和合作，成为我国担保行业对外交流与合作的重要窗口和纽带。

1998年，中投保公司正式加入泛美担保协会 （Pan-American Surety Association, PASA），成为两岸三地惟一会员。

2006年，中投保公司获准正式加入美国保证和忠诚保证协会 (Surety and Fidelity Association of America, SFAA)，成为该协会在中国大陆地区唯一一家会员。

2009年，中投保公司获准加入国际信用保险和保证协会 （International Credit Insurance &Surety Association，ICISA），成为该协会在中国唯一一家专业担保机构会员单位。

二十五年来，中投保公司先后与30多个国家近100家同业机构建立了联系渠道，与20余家国际知名担保、再保险、信用保险及相关金融机构保持并发展了密切业务合作关系。中投保公司相关业务团队与国际同业及保险经纪公司深入探讨国际业务合作和风险分散机制，与瑞士再保险、慕尼黑再保险、汉诺威再保险、安卓再保险、首尔保证保险、美国盛博保险（Travelers）及南非Lombard公司、花旗集团等保持联系、探讨合作。同时，中投保公司还协助监管部门、同业机构开展国际交流，促进国际同业与国内担保行业的互动。

案例：中投保公司承办2010年泛美担保协会年会

2010年5月，中投保公司作为中国惟一会员单位，在北京承办“2010年泛美担保协会年会”，本次年会是泛美担保协会成立后第一次走出美洲，首次在亚洲地区召开。来自30多个国家的国际知名再保险公司、信用保险和保证公司的代表，以及国内主要担保机构、再担保机构、保险公司和商业银行的300多位代表出席。会议围绕新兴市场的信用保险和保证、担保产品开发和管理、担保行业监管等议题进行交流。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)