破解小微企业融资难题

二十五年来，中投保公司不忘初心，始终将服务小微作为重要目标，致力于解决中小微企业融资难、融资贵问题。中投保公司确立了“树品牌、建体系、服务双创”的小微业务战略定位，开创“政策性资金、法人化管理、市场化运作”模式，积极构建政策性融资担保体系，形成了六大中小微企业融资担保业务模式并在行业内复制推广；先后与三门峡市中小企业担保公司、武汉经开投资有限公司、山西省融资再担保有限公司等企业签署合作协议，向地方担保机构提供技术和管理输出，以合作方式共同打造地方中小微企业融资担保平台；有效实施小微成长计划——启迪1号“投贷保联动”项目，为中小微企业提供快速、便捷的贷款担保服务。截至2018年6月底，累计扶持中小微企业21,308家，担保金额3,994.67亿元。

案例：构建上海小微企业受托担保模式，服务当地经济发展

从1996年开始，中投保公司即与上海市财政局进行合作，就“如何建立社会化的小微企业融资担保体系”问题，进行了全方位的探索，并联合开展了小微企业贷款担保业务的尝试。为进一步推进和完善上海市小微企业融资担保业务的发展，在上海市政府和财政局的大力支持下，中投保公司于1999年5月在上海市成立中投保上海分公司。中投保上海分公司充分借鉴国际经验，结合上海市实际情况，以上海市财政出资的担保资金为依托，秉持“政策性资金、法人化管理、市场化运作”的经营理念，建立起社会化的小微企业融资担保体系，为上海市的小微企业提供了快速、便捷的贷款担保服务。

截至2015年底，中投保上海分公司累计实施担保贷款额480多亿元，累计担保项目2万余笔。按上海市财政原始出资4亿元的担保资金计算，累计贷款已经超过100倍。该体系运行17年来，积累了丰富的受托担保经验，在扶持企业发展、促进经济增长、推进社会诚信体系的建设等方面发挥了积极作用。在政策性小微企业融资担保体系构建方面，该体系起到了重要的示范和引导作用。

案例：打造三门峡模式，助力地方政府搭建融担体系

2017年2月，应三门峡市委、市政府的邀请，中投保公司通过输出品牌、技术与产品，整体托管三门峡市中小企业担保的经营管理，构建三门峡市政策性融资担保体系。一年多来，中投保公司选派进驻了业务骨干，借鉴中投保成熟的担保业务内部管理、风控模式和经验，完成了公司制度体系建设，理顺了决策机制，建立了内部各项业务流程，组建专业团队，建立银行合作关系和银担合作风险分担机制，并积极引入新的金融工具和资本运作手段，建立多元化的风控体系，使三门峡市中小企业担保有限责任公司步入正常业务运营的轨道，承做了多单小微企业、“三农”、扶贫等政策性担保业务，成为三门峡市政府支持中小企业发展的重要平台。作为新时期的合作模式，“三门峡模式”正在受到更多的地方重视。

案例：创新投贷保联动模式，支持科技型小微企业发展

2015年12月，为践行国家创新驱动发展战略，共同支持科技型小微企业创新发展，在担保的基础上，探索股权与债权结合新模式，中投保与北京银行、清华启迪园区、再担保机构、基金管理公司共同签署投贷保联动支持小微发展全面战略合作协议。中投保为融资企业提供3亿元融资担保授信额度，清华启迪承担次级风险分散机制，再担保机构承担一定比例的分保责任，北京银行建立批量贷款绿色快速审批通道，为园区科技中小微企业提供有针对性的便捷融资服务。该模式还结合相关金融服务机构股权投资经验，设立风险投资基金，对具备跨越式增长潜力的企业、信息技术或医疗健康、能源环保、新材料、互联网等领域的科技型创新企业等进行股权投资。新模式以担保与风险投资相结合，支持科技型小微企业实现从间接融资到资本市场直接融资的无缝对接。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)