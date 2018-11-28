途虎养车携“工场店”参展汽配展

2018年11月28日，在上海·虹桥国家会展中心将迎来全球汽车产业链人士的年度盛会—2018年上海法兰克福汽配展。展会开幕当天，国内领先的汽车养护品牌途虎养车携多款明星产品亮相这一盛会。

据悉，上海法兰克福汽配展作为规模仅次于德国法兰克福母展的全球第二大汽车零配件品牌展会，是亚洲规模最大的汽车零部件、维修检测诊断设备及汽车用品展览会。2018年上海法兰克福汽配展更是云集了爱信、博世、马勒、汉格斯特、霍尼韦尔、康迪泰克等国际知名品牌参加，成为全球知名汽车配件品牌亮相的重要阵地。

展台上的炫酷“工场店”展馆

本次展会，最大的亮点莫过于途虎养车将为广大消费者服务的现实场景，即途虎养车“工场店”带进了展会。

整个展示区域布满了途虎养车暗红色的品牌元素，大大的纯白色LOGO让整个空间显得非常简洁，炫酷的施工工位与“高科技”的产品相搭配，让整个展馆科技感十足，在众多展馆中脱颖而出，吸引不少参展人士慕名而来。

众多“王牌”产品亮相 酷炫科技惊艳全场

不仅如此，途虎养车还带来了新零售SAAS平台系统、旷虎内饰、丰途轮毂、途虎王牌系列产品等丰富多样的养护经营全系列产品，为参观者打造一场全方位的汽车后市场经营盛宴。

新零售SAAS平台系统，是途虎养车为了解决传统零售门店以及物流的痛点，帮助门店导入客流、提高门店转化，而将人、汽车养护配件、场景进行了重构。此系统后端基于稳定的大规模分布式架构体系构建，形成车型、保养、车品大数据平台，能够快速适配车型所需的汽车养护，串联起线上线下等诸多购买场景。

途虎王牌系列车品是途虎养车率先通过ODM模式与一线品牌制造商合作，甄选优质制造商联合开发的产品，本次参与展出的有途虎王牌系列产品中的行车记录仪、胎压监测、氮化钛纳米陶瓷膜等。

旷虎是由上市公司旷达科技与途虎养车共同出资建立的汽车饰品品牌，其中本次参展产品旷虎锦衣卫七防座垫面料采用德国先进的KARL MAYER单针床设备织造，拥有七大实用功能 防水、防污、防火以及防皱、防磨损、防静电、防褪色。

丰途轮毂是由浙江万丰奥威汽车股份有限公司与途虎养车共同出资成立的轮毂品牌，从汽车铝合金轮毂起步，拓展到整个汽车零部件、线下改装以及改装文化普及等各个领域。本次参展产品有丰途轮毂FR153、丰途轮毂FR552、途轮毂FR553、丰途轮毂FR682等。

作为我国汽车养护服务领导品牌，途虎养车线上目前累计注册用户突破2800万，覆盖15%的中国私家车主。线下在全国范围内拥有13000 多家合作安装门店和超过700家工场店，服务能力覆盖31个省市区的405个城市。

不仅如此，途虎养车始终坚持“正品专业”的经营理念，坚持用户至上的服务原则，在产品品质与服务体验方面的追求一直没有停歇。

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(责编：白宇)