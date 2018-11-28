满足公共服务融资需求

2008年以来，中投保公司抓住市场机遇，大力发展公共融资类担保业务，助力地方政府城市道路、给排水设施、保障房、棚户区改造等社会公共产品项目建设，扶持地方经济发展。

截至2018年6月末，公司公共融资类担保项目涉及全国18个省、市、自治区，63个地级市，累计承保规模超过1,200亿元，为地方政府平台节约融资成本超过80亿元，显著降低地方政府财政压力，收到了良好的经济效益与社会效益。

案例：支持工业基地基础设施建设，助推工业化进程

2017年，中投保公司为望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司发行“17铜官管廊债”提供担保，债券发行总额12亿元，债券期限7年。发行人主体信用评级AA，经公司增信后债券评级AAA，债券发行利率5.73%。2017年主体信用评级AA的7年期无增信城投债加权平均发行利率为6.62%，通过中投保增信为客户节约发行成本3,000万元。

债券募集资金用途主要用于望城经济开发区铜官循环经济工业基地地下综合管廊一期项目。望城经济开发区铜官循环经济工业基地地下综合管廊基础设施建设，将有利于推进望城区经济的发展和园区的整体开发，加快产业的整合和聚集，为推进铜官循环经济工业基地乃至整个望城区的工业化进程发挥积极作用。

案例：支持文化旅游产业示范区建设，推动产业转型升级

2014年，中投保公司为中卫市建设投资有限责任公司发行“14 中卫建投债”提供担保，债券发行总额7亿元，债券期限7年。发行人主体信用级别为AA-，公司增信后债券评级AA+，债券发行利率8.20%。

债券募集资金全部用于宁夏沙坡头文化旅游产业示范区建设项目，“建设沙坡头文化旅游产业示范区，确立文化旅游优先发展战略，既是提升中卫整体形象的有效途径，也是带动和辐射全自治区区文化旅游产业转型升级的突破口”。目前随着沙坡头景区迈向发展新高地，使得“沙漠水城、休闲中卫”的品牌影响力不断提升，也逐步实现了通过旅游惠民，让人民生活更幸福的发展目标。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)