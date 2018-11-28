维护金融市场健康稳定

近年来，中投保公司积极融入资本市场，大力发展直接融资担保业务，通过对债券、基金、信托计划、资管计划等直接融资产品提供担保増信的基础性服务，通过识别管理风险、化解处置风险、吸收缓冲风险等方式，充分发挥市场稳定器功能。

中投保公司通过提供担保増信产品，有效降低融资成本，经测算每增加1,000亿规模的债券担保规模，可节约融资成本67亿元 ；通过提升风险识别和处置能力，降低投资者调查与风险处置成本，提升市场运行效率；通过代偿吸收损失，有效阻断金融风险传递链条，防止风险的系统性扩散；通过自身信用等级和资本实力的提升，降低信息不对称水平，优化资本市场信用资源配置。

案例：承做保本基金担保业务，保护投资者利益

中投保公司自2008年起开始承做保本基金担保业务，累计承保规模超过1,300亿元，截至目前无一例保本基金出现到期不保本的情况。通过设置有效的风险承担机制，保本基金担保业务充分起到了协助基金投资者防范风险的作用，发挥了保护投资者利益的稳定器功效。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)