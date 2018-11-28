引领行业产品技术创新

业务创新是中投保公司发展战略的重要组成部分，公司自成立以来，始终坚持业务创新理念，保持高比例业务研发投入，持续加强投研能力建设，不断拓展业务领域。经过长期的研究与实践，公司在担保业务模式、方案设计、体系建设、风险控制和运作管理等方面取得了丰硕成果，担保业务创新和拓展能力始终居于国内行业领先地位，引领行业发展。

成立初期，公司以中小型项目短期贷款担保为业务重心。

2000年起，公司研发贸易履约担保、工程保证担保和政府采购担保等新担保领域和业务品种。

2003年起，公司研发的世行节能项目和海事担保业务顺利推进，前后台担保、再担保、要约收购担保、信托计划担保及其它金融产品担保等也完成研发，形成业务技术储备。

2008年，公司抓住市场机遇创新金融产品担保业务，开始规模承做城投债、企业债、保本基金等项目。

2011年，公司将房地产业务与金融担保业务相结合，推进房地产领域融资担保复合型业务模式；推出金融产品TOT业务升级模式、公共融资领域私募业务，尝试性开展上市公司定向增发信托担保等业务；跟进资产证券化市场动态，加强对股指期货在保本投资类产品中的应用以及买断式保本产品风险识别的研究。

2012年，公司退出传统贸易担保业务领域，探索仓储、物流加互联网金融的新业务模式；公共融资担保业务由企业债券一级市场发行担保向债券一、二级市场申购及交易领域延伸；创新投保结合业务模式，采取结构化增信模式，通过对优先级资金的增信和公司自投资金方式，带动市场资金跟投。

2017年，公司尝试进入房地产Pre-ABS、类REITS及CMBS等业务领域，重点加强资产证券化增信业务研发和市场开发，西南交通大学希望学院ABS担保项目成为公司提供增信的首单ABS产品。

案例：联合打造首单“不依赖主体信用、长期限”CMBN产品

2018年8月31日，由中投保公司及旗下私募基金——中裕睿信（北京）资产管理有限公司（简称“中裕资本”），携手平安银行、光大证券、中建投信托等机构，为深圳市世纪海翔投资集团有限公司打造的首单“不依赖主体信用、长期限”的CMBN产品“深圳市世纪海翔投资集团有限公司2018年度第一期资产支持票据”在银行间市场成功发行。

该产品基础资产源于世纪海翔集团位于深圳市核心区域三处物业所产生的稳定现金流。产品整体发行规模18.5亿，其中优先级15亿，由中投保提供增信，评级达到AAA，该档期限设立为“10+8”年，并由平安银行全额认购；次级A类0.1亿，由担任CMBN产品的特殊资产服务机构——中裕资本全额认购。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)