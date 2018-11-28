“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目二期EMCo贷款担保计划”是中国政府与世界银行、全球环境基金共同实施的，旨在提高我国能源利用效率，减少温室气体排放，保护全球环境，同时推行合同能源管理模式，促进我国节能机制转换的国际合作项目。

EMCo融资担保项目覆盖全国22个省市，中投保公司和全国12家银行及6家省级担保公司共同参与到这一贷款担保计划中，有效解决了一些资质良好的EMCo合同能源管理项目的资金短缺问题。该项目模式为世界银行赠款使用及支付方式开创了新的思路，得到了世界银行的高度评价，为其它发展中国家使用世界银行贷款提供了借鉴。

中投保公司作为项目的执行机构，在2003年至2009年的7年时间里，共完成合同能源管理节能担保项目148个，涉及EMCo企业42家，项目总投资90,997万元人民币，贷款本金57,372万元人民币，担保总额51,655万元人民币，节约标准煤59万吨/年，减排量38万吨碳/年。

案例：支持地源热泵技术升级，有效降低能源消耗

中投保公司支持北京创时能源有限公司花园大厦地源热泵项目建设，该项目采用地源热泵技术，替换原有的燃油锅炉。项目总投320万元，中投保提供担保帮助企业融资200万元。项目完成后，既可在冬季供热，又可在夏季供冷，每年可以节省燃油284吨，折合标煤339吨，每年减排210吨碳。

案例：支持低温余热发电系统建设，实现能源综合利用

中投保公司支持佳木斯赛科节能科技有限公司水泥窑低温余热发电系统项目建设，该项目利用1,000t/d和2,500t/d两条水泥生产线窑头窑尾余热废气进行电力生产，所发电力又回用于水泥生产，实现能源的综合利用,达到节能环保的目的。该项目投资4,619.4万元，贷款担保3,500万，项目完成后，每年可生产电力4,522万度，节能折合标煤16,910吨、减排10,255吨炭。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)