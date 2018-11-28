亚行贷款“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”是中投保公司利用亚洲开发银行主权贷款，通过金融机构转贷（FIL）形式，综合利用多种金融工具，重点使用增信和投资手段对资金进行专项运营和管理，建立绿色金融平台，促进京津冀及周边区域大气污染治理项目融资，助力区域大气环境的有效改善。

该项目是亚行目前在中国资金量单体最大的项目之一，贷款金额4.58亿欧元，期限15年，带动总投资规模将超过270亿元人民币。项目范围涵盖节能减排、清洁能源的推广利用、废弃物能源化利用、绿色交通等，重点支持国家重点地区和城市的煤炭消费减量替代工作。

本项目实施完成后，预计减少消耗4,020万吨标准煤，减排855万吨碳，相应地减少排放烟气3,800亿立方米，烟尘78万吨，二氧化硫51万吨，氮氧化物36万吨。该项目的实施将较大地促进京津冀区域空气质量的提升，为实现区域低碳发展提供助力。

2017年10月，该项目进入正式实施阶段。截至2018年9月底，已经完成放款子项目24 个，项目集中在生物能源、生物质发电、光伏、绿色交通等领域，放款总额 14.7 亿元，带动社会总投资42.97亿元。其中，批准担保项目2个，担保金额6.34亿元。上述项目建成投产后，将每年减少煤炭使用约 32.26万吨，相应减少排放二氧化碳112.28 万吨、二氧化硫2.14 万吨、颗粒物2.75万吨，减排氮氧化物约2,603吨。

案例：支持露天煤场封闭改造，降低扬尘污染

自2013年年初以来，我国中东部地区出现了持续雾霾天气，露天煤场的扬尘也是污染源之一。中投保公司通过对国投北疆电厂进行资金支持，拆除其一期工程原有的露天条形煤场，在原址上建设2座直径120米的圆形封闭煤场，并配建输煤栈桥等辅助设施，使原煤装卸和运输均在封闭场所内进行，明显降低了原煤使用过程中产生的扬尘污染。该项目总投资4.32亿元，使用亚行贷款2.5亿元，项目建成后每年可减少颗粒物排放约2,452吨，有效改善周边区域空气质量。

案例：支持工业窑炉改造，提高能源利用效率

工业锅炉是我国工业中应用广泛的热工设备，其高强度的低空排放是形成雾霾天气的重要原因之一。亿利科技有限公司通过在山东省的金乡、乐陵、广饶、莱芜四个工业园内淘汰落后分散的低效燃煤锅炉，引入高效节能环保型锅炉以降低污染物排放。该环保型锅炉采用微煤雾化技术对煤粉进行多次高效雾化，可以实现煤粉和空气的合理混合燃烧，同时创新“低温低氮燃烧技术”，从而大幅减少氮氧化物的生成。与传统燃煤锅炉相比，“微煤雾化”锅炉可将燃烧效率提高到98%以上，热效率提高50%，同时减少煤炭使用30%以上，约节电20%，节水10%，生产过程不见尘、不见煤、不见渣、不见烟，具有良好的减排效果。

该项目总投资3.9亿元，使用亚行项目贷款2.2亿元，项目建成后，每年将节省煤炭消耗16.3万吨，减少二氧化碳排放40.6万吨，二氧化硫575.8吨， PM10 150.55吨，氮氧化物190.28吨。

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(责编：李楠桦、仝宗莉)