中投保公司积极响应国家号召，倡导“绿色办公”理念，号召全体员工为共建绿色节能、低碳发展社会作出更多贡献。
公司充分利用协同办公系统进行业务经营及管理工作，替代纸类公文，减少纸张消耗；提倡绿色出行，在鼓励员工公共交通出行的同时，通过滴滴商务、神州商务等社会化、平台化手段解决商务出行需求，合理安排公务用车，减少尾气排放；对办公区域进行智能化改造，通过在走廊、会议室等公共区域设置智能化感应设备，有效杜绝办公区域“长明灯”现象，减少资源消耗；积极开展全国节能宣传周和全国低碳日活动，树立绿色环保理念。
案例：“节能有我·低碳发展”，共建绿色家园
2017年全国节能宣传周和全国低碳日活动期间，公司围绕“节能有我，绿色共享”和“工业发展”的活动主题，向全体员工发布了《节能有我·低碳发展—致全体员工低碳节能倡议书》，倡导全体员工为共建绿色节能、低碳发展社会作出更多贡献，得到了员工的积极响应，还通过微信公众号向外界传播公司的低碳环保理念，进一步塑造了中投保自觉履行国企社会责任的良好形象。
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