二十五年来，中投保公司始终秉承“抱诚守信”的契约精神，无一笔违约记录，为社会提供优质的增信产品和服务，有效推动了社会信用环境的改善，树立了中国担保行业第一品牌形象。公司秉持“合作共赢”的理念，与国内一流的银行、证券公司、信托投资公司、金融资产管理公司及专业投资、咨询顾问机构结成了广泛的战略联盟，在实现企业发展、行业进步、共赢繁荣的同时，携手社会各界为推进社会经济建设和诚信文化建设做出重要贡献。
案例：发布公司行为公约，谋求与社会各界共赢发展
2017年，中投保公司制定完成并发布《中投保公司行为公约》。公约从公司与投资者关系、与政府关系、与员工关系、与客户及合作者关系、与社会关系五个维度，确认了公司依法经营、遵守社会公德和商业道德的义务，规定了公司经营行为应遵循的基本法律规范和道德规范，对公司行为进行约束和衡量，保障公司愿景和目标得以实现。公约的发布，不仅进一步规范了公司经营管理和员工工作行为，还明确了公司对社会各界的责任与承诺，为公司进一步推动社会信用文化和社会信用体系建设提供指引。
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