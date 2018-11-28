员工是公司的重要资产，是企业发展的关键要素。二十五年来，中投保公司积极倡导“紧张有序的工作节奏，和谐宽松的工作氛围”，努力打造“富于理想、心态阳光、生活富裕、专业一流”的员工队伍，创造员工职业发展空间，帮助员工挖掘潜能，实现美好生活与职业发展的平衡，与企业共同成长。

1、优化结构、科学管理

中投保公司始终将人才视为公司走向长久成功的关键要素及公司事业长久发展的助推器，广泛吸纳各领域优秀人才，注重员工的科学招聘与结构优化，以合理的人才队伍保障公司的稳健发展。

2、搭建平台，帮助成长

鼓励成长

中投保公司持续完善管理与专业并行的双序列职业发展制度，满足员工个人职业生涯发展要求，同时敢于破格提拔优秀人才，给优秀人才更多成长的机会。

科学成长

中投保公司定期在全体员工范围内开展人才测评，施行人才差异化管理，努力培植员工充分发挥个人才能与价值的土壤，让每一位员工在最合适的岗位做出最佳的贡献，获得最好的发展和回报。

案例：开展人才盘点，建立全方位、立体化人才档案

2018年6月，中投保公司开展为期两个月的人才盘点活动，形成1套人才盘点方案，建立2套人才标准，通过5场集中测评，组织62人次一对一反馈，进行1次高层领导汇报，最终形成员工全面的人才档案，为全方位、立体化的人才管理形成数据支撑，为进行有针对性的培训培养工作奠定扎实基础。

共同成长

中投保公司不断完善人才培养体系，通过内外训相结合、多样化培训方式及多种类培训课程，全面加大员工培养力度，提升员工职业能力，促进员工在岗位上发挥最大能量，实现自我价值与公司价值的全面提升。

案例：实施“骏杰计划”，创新人才培养和储备方式

2018年，为丰富人才储备，公司开展骏杰计划，向入选该计划的18位应届毕业生提供包括岗位轮换、月度交流会、季度分享会、新员工培训拓展、专项课题等一系列的培训培养项目，帮助新员工完成角色转变，全面了解公司，迅速成长成才。

3、以人为本，关爱员工

权益维护

中投保公司严格遵守劳动与社会保障的相关法律法规，依法落实员工的劳动权益、民主权益和精神文化权益，坚持民族平等、同工同酬等用工政策，依法保护员工隐私，实施员工带薪休假制度。公司认真贯彻落实《劳动合同法》，确保合同制员工100%签订劳动合同，100%缴纳社会保险，维护劳务派遣工和临时工权益，持续构建劳动关系和谐企业。

福利保障

中投保公司持续推进薪酬分配机制建设，优化考核评价体系和机构岗位管理，不断完善激励约束机制。

中投保公司建立了完善的员工保障体系，为全体员工构筑起全覆盖的“安全伞”。除国家法律规定的各类保险外，还提供了层次丰富、结构立体的商业保险。通过不同类别保障机制有机结合的运作方式，有效解决了员工保障问题。

中投保公司同时还向员工提供：企业年金计划、医疗保障、健身设施、兴趣课堂、文体活动等多项福利保障，为员工营造幸福家园，增强员工的向心力、凝聚力。

案例：建立“导防治保”健康管理体系，提供全方位保障

中投保公司关心每一位员工的健康情况，依据“导防治保”原则，为员工构建了全面的健康管理体系。

导：为员工提供丰富的健康指导，包括健身设施，瑜伽、太极、健身、舞蹈等健康课程以及健康讲座、中医问诊等项目。

防：为员工提供全面的疾病防治及防疫项目，包括每年两次健康检查以及突发传染性疾病和雾霾天气等极端情况时提供的药物及防治物品。

治：为员工提供种类多样的健康诊治及专业医生诊治服务。

保：为员工建立了类型丰富、内容全面、层次合理、服务优良的健康商业保险。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)