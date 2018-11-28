精准扶贫

中投保公司积极贯彻落实国家扶贫攻坚战略部署，以及国投集团相关工作安排，积极研究构建风险共担的扶贫融资担保体系，解决地方龙头企业、合作社及农户的融资难融资贵问题，扶持带动地方特色产业发展，助力地方金融精准扶贫，为“国家脱贫攻坚战”铺好路、搭好台。

公司号召和组织党员、员工踊跃投入到贵州罗甸的扶贫攻坚战中，围绕“传递关爱共温暖、结对帮扶奔小康”的主题，力争做到与被帮扶对象密切联系献爱心、跟踪回访送温暖。

案例：“担保助力金融扶贫”，调研国家深度贫困地区

2018年6月，为响应党中央“脱贫攻坚”的号召，积极履行央企的社会责任，按照国投集团董事长王会生的指示，中投保公司组织调研组赴国家深度贫困地区——甘肃省定西市安定区，开展了“担保助力金融扶贫”的现场调研工作。调研组走访了20余家当地龙头企业及一些贫困农户，涉及薯业、草业、种植、养殖、农产品加工等当地重点产业领域，并与地方政府、地方银行业金融机构、省市区融资担保机构、受访企业等开展了面对面的座谈交流，为开展金融扶贫工作打下良好基础。

捐资助教

1998年4月，中投保公司捐赠40万元，在延安安塞县沿河镇李家湾捐建中投保希望小学，学校共计两层18间教室，解决了周围9个行政村学生的入学难题。

中投保公司员工积极参与爱心支教活动，加入“国小宝讲师团”作为志愿讲师定期走进北京市石景山华奥学校，为学校课外兴趣班的孩子们带去《探索神秘的古埃及》《感受帆船魅力》《北京观鸟》等一系列生动有趣、贴近生活的人文和科学课程，开阔了孩子们的视野，丰富了他们的课余生活。

救灾捐助

多年来，中投保公司用实际行动诠释国有企业的社会责任与担当，为帮助受灾群众顺利渡过难关和灾区重建贡献力量。

98抗洪期间，公司员工三次向洪涝灾区捐款、捐物，共计捐款66万元，捐献棉被衣物400条（件）；

非典期间，公司及员工向北京市接受救灾捐赠事务管理中心捐款100万元；

汶川地震期间，公司289名员工捐赠20余万元，公司捐赠500万元；

玉树地震期间，公司220名员工捐赠7万余元。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)