中投保公司始终坚持信誉至上，秉承“以诚相交，以信为守”的诚信理念，遵循诚实守信的商业道德，追求公司利益、股东利益、员工利益与社会利益的和谐，秉持企业公民意识，坚持依法合规经营，主动承担社会责任。
二十五年来，中投保公司以为国民经济和社会发展服务为出发点，在业务开展过程中坚持信用增进为服务手段，通过业务提升企业信用，改善社会信用资源配置，提升市场交易效率，在推动社会信用体系和信用文化建设方面做出了特有贡献。
近年来，中投保公司以“弘扬民族文化，共建诚信中国”为出发点，将员工内部教化延展到社会范围内的诚信文化宣传，打造内容丰富、形式多样的诚信文化宣传体系，在公司内部和社会范围内广泛宣扬诚信文化理念，得到社会大众的关注和认同。
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