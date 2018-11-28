为了增强企业活力和市场竞争力，适应市场化发展要求，中投保公司积极探索市场化、有活力的体制机制和运营模式，并在深化改革、转型升级、创新发展等方面取得了积极进展，为国有企业改革积累了实践经验。

2006年底，中投保公司以主动式重组开央企兼并重组的先例，整体并入国家开发投资集团有限公司，成功完成增资改制，建立适应市场的组织架构和运营机制，加强领域和产品创新，整合公司业务价值链，增强公司发展能力和竞争能力，为未来突破奠定了基础。

2010年，中投保公司成功引入建银国际、中信资本、鼎晖投资、新加坡政府投资、金石投资和国投创新6家股东，改制为中外合资企业，在体制改革方面走在了国有企业改革的前列。2015年，中投保公司整体改制成为股份有限公司并成功登陆新三板，公司成为挂牌新三板的第一家央企投资企业。

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