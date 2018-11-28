内控制度

中投保公司从建立之初即着手内部控制制度的建立，包括公司层面、业务层面、信息系统层面。公司层面着重于公司架构的职责制约；业务层面着重于业务活动中岗位职责和业务流程的制约；信息系统层面控制着重于信息传递过程中的报告制度。

管理制度

二十五年来，中投保公司以增强比较优势和可持续发展能力为主线，不断加强经营机制、管理制度的建设和改革，探索建立了应对未来战略、体现公司核心文化、具有担保行业鲜明特点的管理框架和管理制度，为公司的持续健康发展提供了保障。

1. 组织管理制度；2.战略与规划管理制度；3.人力资源管理制度；4.财务管理制度；5.风险控制管理制度；6.担保业务管理制度；7. 投资业务管理制度；8. 营销管理制度；9.行政管理制度；10. 资产管理制度；11. IT管理制度；12. 分支机构管理制度；13. 内控及审计制度；14. 资本市场管理制度

合规管理

合法合规是中投保公司开展一切经营管理活动的底线，任何时候、任何场合、任何员工都不能逾越这个底线。中投保公司确立以下合规管理理念：

1、发展基石。合规是公司各项业务持续稳健发展的前提和基础，当业务开展和合规要求发生冲突时，应以遵从合规要求作为必然选择，不以牺牲合规要求为代价换取短期发展的利益。

2、高层做起。合规应从公司高层率先垂范，高层的言行应与公司企业文化的宗旨和价值观念相一致。

3、主动合规。合规不是被动等待监管部门要求的行为，而是公司各级机构通过积极行动落实和满足合规要求的一项职责。

4、人人有责。合规并不仅仅是合规风险管理部门或合规风险管理岗位人员的职责，更是公司所有员工的责任。

5、创造价值。合规风险管理能为企业争取到有利于未来业务发展和业务创新的外部政策环境，减少企业因违法、违规造成的风险，极大降低企业成本并增强企业风险控制能力，提高资本回报，最终为企业创造价值。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)