中投保公司坚持以信用增进为手段，以资产管理为核心，以科技金融为渠道，增强担保业务与资产管理和科技金融的业务协同，提高公司业务的附加值和市场竞争力。

信用增进

二十五年来，中投保公司从银行贷款担保业务着手，走出了富有自身特色的担保探索与实践之路。目前，公司信用增进业务已涵盖以下领域：

?基于公共融资市场的业务

主要包括企业债担保、信托融资担保、开放式保本基金担保、资产证券化产品担保等。

?基于银行间市场的业务

主要包括企业短期融资券担保、中小非金融企业集合票据担保、中期票据融资担保等。

?基于资本市场的业务

主要包括股票抵押融资担保、股票定向增发担保、公司债发行担保、次级债发行担保等。

?与银行合作开展的业务

主要包括贷款融资担保、信用证融资担保、承兑汇票融资担保，房地产结构性融资担保、过桥融资及收购，政府采购履约融资担保等。

?保证担保业务

主要包括工程保证及政府采购领域的投标保证、履约保证、预付款保证、质量保证、支付保证、维修保证、供货保证、交易履约保证等。

?受托担保业务

主要是指接受政府部门、国际组织的委托，对政策性担保资金或担保基金进行运营和受托管理。

资产管理

自有资金投资方面，中投保公司遵循国际担保、保险、再保险机构对投资业务的风险管理理念，采取谨慎的投资策略和投资组合管理。公司投资了中金公司、鼎晖投资、网金社等长期股权，有利于提升公司在资本市场估值以及对投资人的吸引。

资管业务方面，2014年11月，公司出资3, 000万元成立了全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司（以下简称“信裕资管”）。中投保公司以信裕资管为平台，以合规经营为重点，加强投研能力建设，提升主动管理能力，加大资管产品开发和渠道开拓力度，积极拓展有中投保特色的资管业务。

科技金融

中投保公司积极拥抱金融科技时代，发展科技金融业务，以建立担保行业内的科技金融生态圈为目标，利用先进的科技手段和领先的技术能力为担保行业的投融资业务提供科技金融服务。

目前，中投保公司主要打造了三个相关科技金融平台：浙江互联网金融资产交易中心（网金社）、国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司及快融保公司。

截至2018年6月末，中投保公司相关科技金融平台累计完成科技金融服务近30亿元，涉及全国30多个省、市、自治区的中小微企业及个人客户，为公司服务实体经济、助力普惠金融、履行央企社会责任提供了有效的支持。

案例：开展国投云贷业务，创新服务中小微企业业务模式

2017年8月，中投保公司联合宁夏国有资产投资控股集团有限公司共同发起设立了国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司 ，注册资本金3亿元人民币。经宁夏自治区金融工作局批准，于2017年11月获得互联网小贷经营许可资质。通过互联网小贷业务体系的设立，利用自有资金及对外融资资金向中小微企业和个人发放小额贷款，公司在有场景消费金融、大数据风控、供应链金融、物流链金融等领域开展业务。截至2018年6月末，累计发放贷款3.8亿元，放款笔数196,795笔，累计放贷客户94,083人，在贷余额2.7亿元。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：李楠桦、仝宗莉)